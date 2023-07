Pathfinder-Publisher Paizo veröffentlicht eigene Spielelizenz

HQ

Anfang dieses Jahres gelang Wizards of the Coast ein unglaublicher Fummel, als es beschloss, seine Open Gaming License oder OGL abzuschaffen und durch ein System zu ersetzen, das Gewinnen Vorrang vor der Erlaubnis von Drittanbietern einräumt, D&D-basierte Inhalte zu erstellen. Sie können alles über diese Kontroverse hier lesen.

Auch wenn Wizards of the Coast diese Entscheidung inzwischen rückgängig gemacht hat, hat dies die Pathfinder-Macher von Paizo nicht davon abgehalten, ihre eigene Alternative zu entwickeln, die Open RPG Creative License oder kurz ORC. Im Gegensatz zum OGL, das nur für D&D funktionierte, verspricht das ORC, auf jedem RPG-System zu funktionieren, und ermöglicht es den Entwicklern, Elemente jedes Spiels zu verwenden, ohne rechtliche Probleme zu haben oder ihr Geld weggesaugt zu werden.

Die Lizenz gehört nicht einmal dem Pathfinder-Publisher Paizo, sondern wurde gemeinfrei gemacht, was bedeutet, dass Paizo in den nächsten Jahren nicht rückgängig gemacht wird, sollte Paizo in den nächsten Jahren unter böse Herrschaft geraten.

Weitere Informationen zum ORC finden Sie hier.