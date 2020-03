Pathfinder: Wrath of the Righteous knackt 2 Millionen Dollar auf Kickstarter

Noch vor dem groß angelegten Start der Crowdfunding-Kampagne zu Pathfinder: Wrath of the Righteous, erlaubte uns Owlcat Games einen ausgiebigen Einblick in die frühe Spielversion ihres nächsten Pen&Paper-CRPGs. Die indirekte Fortsetzung von Pathfinder: Kingmaker war im letzten Monat auf Kickstarter aktiv auf der Suche nach Spendengeldern und das hat sich für die Entwickler mächtig gelohnt.

Das russische Team konnte auf diesem Weg rund 2 Millionen US-Dollar einnehmen, umgerechnet sind das ca. 1,8 Millionen Euro. Das Spiel wäre bereits bei 300.000 Dollar finanziert gewesen, doch die Fans wollten weitere Features realisieren und ein Stück vom Unterstützer-Kuchen abbekommen. Owlcat Games hat uns eine Grafik geschickt, in der sie all die Dinge auflisten, die mit diesem Geld zum Spiel hinzukommen werden. Pathfinder: Wrath of the Righteous wird voraussichtlich im Juni 2021 über Steam und GOG veröffentlicht, Testphasen für Unterstützer sind geplant.

Quelle: Kickstarter.