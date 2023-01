Pathfinder Publisher erstellt seine eigene Spiellizenz

Der Pathfinder-Publisher Paizo (versuchen Sie, das dreimal schnell zu sagen) hat angekündigt, dass er eine neue Open Gaming License für seine Spiele erstellen wird, und hat "kein Interesse" an Wizards of the Coasts neuem OGL 1.1, das für die Einschränkung kreativer Bemühungen kritisiert wurde.

Die Open RPG Creative License, wie Paizo sie nennt, wird es unabhängigen Publishern ermöglichen, ihre eigenen Geschichten, Welten und sogar Spiele mit Paizos eigenen Systemen zu erstellen. Mehrere Verlage haben dies bereits als Reaktion auf die von Wizards of the Coasts vorgeschlagenen OGL-Änderungen unterzeichnet.

Da Pathfinder und sein Science-Fiction-Gegenstück Starfinder beide mit der ursprünglichen Open Game License erstellt wurden, haben einige befürchtet, dass die neuen Änderungen an dieser Richtlinie die Spiele beeinflussen werden. Paizo hat jedoch bestätigt, dass es beide RPGs für die kommenden Monate unterstützen wird, da es viele Inhalte gibt, die unter dem ursprünglichen OGL erstellt wurden.