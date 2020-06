Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition ab 18. August erhältlich

Owlcat Games und Deep Silver haben letzte Woche eine Definitive Edition des Computer-Rollenspiels Pathfinder: Kingmaker (aus dem Jahr 2018) für Playstation 4, Xbox One (und PC) angekündigt. Das Game wird Abenteurer ab dem 18. August in die Stolen Lands entführen und dabei alle zuvor veröffentlichten DLCs umfassen. Den Preis für dieses potente Paket kennen wir leider noch nicht, doch es wird eine spielerische Überraschung für alle Käufer geben: den brandneuen, rundenbasierten Spielmodus. Spieler dürfen sich jederzeit entscheiden, ob sie ihre Schlachten ohne Pause in Echtzeit schlagen wollen, oder ob sie Pathfinder: Kingmaker mit stärkerem Strategiefokus spielen möchten. Die folgenden Add-Ons sind im Paket enthalten:



Wildcards

Varnhold's Lot

Beneath The Stolen Lands

Bloody Mess

Arcane Unleashed

Royal Ascension