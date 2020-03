Patent für PS5-Controller Dualschock 5 enthüllt Biofeedback

Dank eines vor einigen Tagen veröffentlichten Patents wurde letzte Woche diskutiert, ob Biofeedback-Sensoren in den Controller der nächsten Playstation eingebaut werden. Dadurch soll es unter Umständen möglich sein, die Benutzererfahrung im laufenden Betrieb zu variieren, basierend auf den Daten des Nutzers. Die Sensoren können an mehreren Stellen des Geräts platziert werden und auf diese Weise beispielsweise die elektrodermale Aktivität (Herzfrequenz) ähnlich zu den Geräten im Fitnessstudio, sowie den Schweißfluss verfolgen und ihn als "Indikator für die vom Benutzer verwenden Emotionen (oder zumindest ein Maß an emotionaler Erregung)" erkennen.

Es gibt keine genauen Daten, die Auskunft darüber geben würden, wozu diese Messungen bestimmt sind oder wie sie verwendet werden. In den Zeichnungen wird ein PS4-Controller als Beispiel für mögliche Platzierungen der Sensoren verwendet, was darauf hindeutet, dass der Dualshock-5 möglicherweise nicht allzu unterschiedlich gestaltet ist. Die Zeichnung zeigt auch, dass mehrere unterschiedliche Konfigurationen von Sensor-Arrays möglich sind.

Es ist klar, dass Sony versuchen wird, die Dynamik zwischen ihrem System und dem Benutzer zu erhöhen, insbesondere wenn die Erfassungswerkzeuge mit einer Kamera/einem VR-Headset gekoppelt werden. Für die virtuelle Realität könnten diese Entwicklungen zu einer Steigerung der Spielerfahrung führen, aber natürlich gibt es auch Bedenken hinsichtlich der Gesundheitsdaten der Benutzer und Fragen zum Schutz der Datensicherheit.