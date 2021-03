Patch 1.2 macht The Medium auf PC zum Breitbildschrecken

You're watching Werben

Das Entwicklerstudio Bloober Team hat ihr Horrorspiel The Medium gestern auf Version 1.2 aktualisiert. Im neuen Patch sind einige Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen enthalten, sowie die bessere Unterstützung von speziellen PC-Setups. Ab sofort könnt ihr das Game auch auf Ultrawide- (21:9) und Super-Ultrawide-(32:9)-Monitoren genießen.

Den Entwicklern zufolge sei die breitere Perspektive gar nicht so simpel in der Umsetzung gewesen: "Aufgrund des Designs von The Medium (fest installierte Kameras) war die Implementierung kompliziert - aber wir sind ziemlich begeistert, dass wir das für euch erledigen konnten". The Medium ist ab sofort auf Xbox Series und PC verfügbar.