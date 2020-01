Patapon 2 Remastered wird am Donnerstag überraschend veröffentlicht

Vor über zwei Jahren sprach Sony darüber, dass sie alte PSP-Klassiker auf die Playstation 4 bringen wollen und in diesem Zuge wurde ein Remaster zu Patapon 2 angekündigt. Für lange Zeit war das einzige Lebenszeichen dieses Spiels ein mysteriöses Bild, das man in der "Raising Kratos"-Dokumentation zu God of War entdecken konnte. Letztes Weihnachten sind dann plötzlich das Remaster und die Demo zu Final Fantasy VII: Remake in den Serverdaten des Playstation-Stores aufgelistet worden (nur einer der Titel konnte Wellen schlagen), was normalerweise ein solider Beweis dafür ist, dass irgendetwas unmittelbar bevorsteht.

Und genau das ist auch passiert, als Sony heute einen neuen Trailer zur PS4-Ausgabe von Patapon 2 veröffentlichte. Darin wird enthüllt, dass das Remaster bereits am 30. Januar, d.h. am Donnerstag, veröffentlicht wird. Natürlich werden in dieser Ausgabe neue Grafiken zum Einsatz kommen, doch inhaltlich scheint es nichts Neues zu geben. In jedem Fall freuen wir uns darauf, wieder Schlagzeug zu spielen, was hoffentlich noch genauso viel Spaß macht, wie damals.