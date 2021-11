Partyfieber: Saison 6 bringt fünf neue Level zu Fall Guys

HQ

Mediatonic hat gerade verraten, welche Inhalte am 30. November im neuen Content-Update "Season 6" zum Partyspiel Fall Guys hinzustoßen. In naher Zukunft können sich Fans auf fünf neue Level, insgesamt über 25 weitere Kostüme und ein zeitlich begrenztes In-Game-Event mit dem Titelstar aus Littlebigplanet freuen - Sackboy. Gleichzeitig stellen die Entwickler sicher, dass Nutzer ihre Fortschritte zwischen PC und PS4 synchronisieren können und benutzerdefinierte Nicknamen werden ebenfalls erwähnt.

Im neuen Level "Party Promenade" müsst ihr euch vor Wasserballonkanonen in Acht nehmen. "Full Tilt" stellt uns 360-Grad-Wippen zur Verfügung, die von den Spielern in der Waage gehalten werden müssen. "Airtime" fordert euch dazu auf, so lange wie möglich in der Luft zu bleiben, indem ihr euch durch die Gegend schwingt und über rotierende Plattformen springt. In "Leading Light" kämpfen die Spieler darum, im Rampenlicht zu stehen. Zu guter Letzt wäre da noch "Pipe Dream", ein hektischer Massensprint in einem Röhrenlabyrinth.