Vor langer Zeit, als ich ein kleines Kind war, sahen Spiele noch nicht so aus wie heute. Kantenglättung und realistische Schatten standen nicht auf der Speisekarte – nein, es ging nur um die eckigen 3D-Modelle. Da sie es nicht besser wussten oder wussten, dass es auch anders aussehen könnte, waren sie mehr als glücklich. Die Spiele sahen damals auch gut aus, aber wenn man heute auf diese Spiele zurückblickt, ist das eher ein Nostalgie-Trip. Wenn ich zum Beispiel Colin McRae Rally auf der PlayStation 1 starte, fühle ich mich in die guten alten Zeiten zurückversetzt. Als ich Parking Garage Rally Circuit (fantastischer Name übrigens) gespielt habe, ist die Nostalgie von damals langsam wieder aufgetaucht und für eine Weile bin ich wieder in den süßen Neunzigern und den sorgenfreien Tagen der Kindheit.

Parking Garage Rally Circuit ist eine klare Hommage an Spiele wie Sega Rally, Crazy Taxi und Mario Kart 64. Wenn du das Spiel zum ersten Mal startest, kannst du wählen, welches Format du durch vier verschiedene Grafikstile emulieren möchtest. Ich habe mich für die letzte Option, den PC-Port, entschieden, da die anderen für mein ohnehin schon schlechtes Sehvermögen etwas zu körnig wurden. Doch die Hommage manifestiert sich nicht nur durch den wunderschönen Grafikstil und den flackernden CRT-Filter, sondern auch durch den Soundtrack. Der Soundtrack ist eine der großen Freuden des Spiels. Jeder Track wird von einem eigenen Song begleitet und sie klingen wirklich alt, aber auf die richtige Art und Weise, dies aus einer Retro-Flirt-Perspektive und sie passen perfekt in die Ära, die das Spiel widerspiegelt. Die Menümusik des Spiels hat mich dagegen ziemlich schnell in den Wahnsinn getrieben, aber das ist ein kleiner Punkt, wenn man sich die Texte und alles andere ansieht, was mich während meiner Stunden mit Parking Garage Rally Circuit wütend (wahnsinnig wütend) gemacht hat.

Trotz des Rallye-Elements im Namen handelt es sich um reguläre Rennen mit zwei Runden, bei denen sich die Runden jedoch oft recht unterscheiden. Allerdings sind sie gefüllt mit Rampen und Sprüngen, manchmal auch ein bisschen Schotter und sogar Schnee – ein bisschen Rallyefahren wird es also ja auch geben. Die Steuerung ist einfach und erinnert stark an Mario Kart - drifte um Kurven, baue Boost auf und drifte weiter, bis der Boost ausgeht, um Boost-Combos auszuführen. Wenn Sie es richtig machen, werden Sie bald buchstäblich durch die Gleise fliegen. Die Physik der Autos ist sehr arcadey, es fehlt ihnen völlig an Realismus und sie erinnert daher trotz der offensichtlichen Anspielungen auf dieses Spiel in keiner Weise an Sega Rally. Ihr Auto fühlt sich sehr leicht an, ein bisschen so, als bestünde es aus zusammengeklebten Umzugskartons und Pappmaché. Zuerst haben Sie ein Auto zum Fahren. Sie können die Farbe, das Muster und die Nummer Ihres Autos wählen - nicht viel, aber genug. Die Präsentation ist vintage und einfach, die Menüs sind leicht zu navigieren, aber das Tutorial-Video ist ein leichter Minuspunkt, da es nur das Tastatursteuerungsschema zeigt - was mir beim Spielen auf einem ROG Ally nicht hilft. Das Spiel passt gut in das Handheld-Format, mit einem kleinen Bildschirm, auf jeden Fall.

Die Kurse bieten Ausblicke auf berühmte amerikanische und britische Sehenswürdigkeiten. Du besuchst den Mount Rushmore und springst über die Freiheitsstatue. An der Umgebung ist nichts auszusetzen, aber man hat keine Zeit, sie zu betrachten, wenn man ein Rallyeauto mit 120 Knoten fährt und sie an den Rand gedrängt werden. Es gibt insgesamt acht verschiedene Tracks, was sich etwas geizig anfühlt. Der lokale Mehrspielermodus ist ein weiteres Element, das gut gepasst hätte. Die einzige Multiplayer-Komponente in Parking Garage Rally Circuit ist die Möglichkeit, gegen die Zeiten anderer Spieler anzutreten. Das heißt, nichts, was in Echtzeit passiert.

Gelegentlich, für sehr kurze Momente, ist das Spiel fast eine Freude zu spielen. Du schaffst es, eine wirklich schöne Boost-Kombo zu verketten und nach vorne und an den Geistern des Gegners vorbei zu fliegen. Es gibt einen Bronze-, Silber- und Goldgeist, den du treffen und den du besiegen musst, um neue Strecken und Autos freizuschalten. Wenn du den Bronzegeist auf allen Strecken besiegst, schaltest du das nächste Auto frei und danach das Gleiche mit dem Auto. Wenn man dann den goldenen Geist besiegt, schaltet man die Fähigkeit frei, gegen die Zeiten echter Gegner anzutreten, wie bereits erwähnt - aber ich habe es nie geschafft. Lassen Sie mich erklären, warum.

Ich war selten, wenn überhaupt, so wütend wie beim Spielen von Parking Garage Rally Circuit. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, das mich schlechter oder unfairer behandelt hat. Dafür gibt es viele Gründe, und der erste ist, dass die Geister, denen ich begegne, scheinbar unmögliche Wege über die Gleise nehmen. Auf einem von ihnen gibt es Rampen, die zu einem anderen Teil eines Parkplatzes führen. Ich folge ihnen dicht hinter ihnen, bin schnell und hoffnungsvoll, dass ich sie in der nächsten Kurve überholen kann – doch dann überspringen sie die Rampe und fahren stattdessen nach rechts. Ich mache dasselbe, aber nicht mit den gleichen Ergebnissen wie meine Geister-Antagonisten. Sie machen einen eleganten, präzisen und perfekten Sprung, während ich in den Tod krachte und gegen das Betonfundament unter dem Boden pralle, auf dem sie gelandet sind. Nein, natürlich muss ich einen anderen Weg nehmen, einen Umweg im Vergleich, um durch die Bahnen zu kommen, wenn sie machen, was sie wollen. Apropos Sprünge, es gibt noch eine andere Sache, über die ich mir den Kopf aus dem Leib geschrien habe. Stell dir ein Szenario vor, in dem du in Führung liegst, du bist in einer guten Position, du hast alle Checkpoints gut gemeistert und du kommst zu einer großen, coolen Rampe. Du verlässt den Boden, zum Klang süßer Musik, und du wirst nur Boden gutmachen, um zu gewinnen und bis ins Ziel zu fahren - aber dann landest du einen Nanometer falsch und das Auto wird in eine fortgeschrittene australische Breakdance-Routine geworfen und du musst auf "Restart" drücken.

Neustart ist bei weitem die Taste, die ich in den Menüs des Spiels am häufigsten gedrückt habe. Zunächst einmal braucht es mehrere Durchläufe durch die Kurse, um sich die Levels zu merken. Sie sind unnachgiebig und erfordern Millimetergenauigkeit, damit Sie eine Chance auf einen Gewinn haben. Wenn du zufällig in eines der Autos kracht, die thematisch in allen Levels des Spiels geparkt sind, musst du einfach wieder von vorne anfangen, immer und immer wieder. Wie ich bereits erwähnt habe, kann die zweite Runde ganz anders sein als die erste. Auf einer der Gleise schlägt ein Blitz ein und der Strom fällt aus. Danach musst du in pechschwarzer Dunkelheit navigieren, nur die extrem schlechten Scheinwerfer des Autos leuchten die Straße aus und die Pfeile zeigen an, in welche Richtung du fahren sollst. Ich zuckte fast zusammen und warf das Handtuch, aber am Ende hatte ich richtig geraten und den Kurs bestanden, beim x-ten Versuch. Auf einer anderen Strecke fallen Felsbrocken scheinbar wahllos über die Straße, eine andere ist voller mörderischer Schneepflüge und dann ist da noch diese verdammte Garage, in der die Absperrungen auf und ab geklappt werden. Wenn man die Geduld hat, macht die Abwechslung vielleicht Spaß, aber es war sicherlich nicht mein Ding. Vielleicht bin ich zu alt für das Muskelgedächtnis oder einfach nur für das Gedächtnis im Allgemeinen, um mit den Informationen umgehen zu können, die schnell verarbeitet werden müssen, um in der Parking Garage Rally Circuit erfolgreich zu sein.

Es ist im Grunde ein okayes Spiel, zumindest wenn man sich die Grafik, die Musik und die Präsentation ansieht. Die Grafik ist tatsächlich unglaublich charmant und spiegelt die Ära sehr gut wider. Die Musik ist auch einer der großen Pluspunkte des Spiels (leider einer der wenigen) und die melodischen Ska-Klänge sind wirklich angenehm zu hören. Die Darstellung ist einfach, aber akkurat und hätte leicht in einem Spiel aus den Neunzigern zu finden sein können. Aber sonst habe ich nicht viel Positives zu sagen. Für eine kurze Zeit habe ich Spaß, dann läuft es ausnahmsweise mal gut für mich. Wenn es so weitergegangen wäre, ohne dass ich immer wieder brutal bestraft worden wäre, wäre sicher irgendwo ein nettes und süchtig machendes kleines Spiel drin gewesen. Aber im Großen und Ganzen habe ich nur Spiele für Leute gefunden, die mehr als glücklich sind, sich auf Selbstquälerei einzulassen und sie zu lieben.