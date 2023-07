HQ

Im Laufe der Jahre gab es einige Vergnügungsparkspiele. Theme Park, Rollercoaster Tycoon und Planet Coaster, um nur einige zu nennen. Was die meisten von ihnen gemeinsam haben, ist, dass sie versuchen, etwas realistisch zu sein, wenn es um das Parkmanagement geht. Park Beyond versucht auf seinen Fahrgeschäften einen neuen Dreh im Teetassen-Stil.

Und es braucht heutzutage wahrscheinlich etwas Besonderes, um in dieses Genre einzudringen. Ein Genre, das seine Blütezeit vor Jahrzehnten hatte. Denn abgesehen von Planet Coaster ist es nicht gerade ein erfolgreicher Markt. Parkitect erhielt vor fünf Jahren großartige Kritiken, erreichte aber nie die Massen und hat jetzt 200 bis 300 tägliche Spieler auf Steam im Vergleich zu Planet Coaster, das zehnmal so viele hat. Ansonsten ist es trocken auf der Vorderseite von Freizeitparkbauern. Die Entwickler von Limbic Entertainment wissen das und haben sich für eine Mischung aus klassischer Formel und purem Wahnsinn entschieden, um ihr Spiel hervorzuheben.

Denn im Kern handelt es sich um eine normale Parksimulation. Eröffnen Sie Geschäfte, Fahrgeschäfte, Achterbahnen, stellen Sie Reinigungskräfte ein, halten Sie die Wirtschaft im grünen Bereich und so weiter. Es gibt die klassischen Dinge wie Piratenschiffe und Riesenräder und es wäre ein perfektes Spiel gewesen, wenn sie sich einfach an das Bewährte gehalten hätten. Aber was wäre, wenn wir eine echte Kanone auf diese Achterbahn setzen und die Kutsche frei in der Luft zum nächsten Teil schießen? Oder was ist, wenn sich das Piratenschiff beim Schwingen plötzlich in drei Teile teilt und von Tentakeln angegriffen wird? Oder warum nimmst du nicht das Riesenrad und fügst der gleichen Attraktion weitere Räder hinzu, wie eine Art Zahnrad? Es sind solche Sachen, die Park Beyond über diesen Buckel brauchen, um sich besonders zu fühlen. Ich war schon immer ein Fan dieses Genres und es macht Spaß, Dinge auszuprobieren, die man nicht so erwartet.

Ein guter Ort, um loszulegen und die Grundlagen zu erlernen, ist der Kampagnenmodus. Die ganze Geschichte basiert auf der Tatsache, dass der Großkonzern Cloudstormer nun in Schwierigkeiten steckt und etwas Neues braucht, um das zu werden, was er einmal war. Und derjenige, der sie rettet, sind natürlich wir. Es fängt damit an, dass einer der Mitarbeiter eine unserer Zeichnungen findet, die wir in unserer Wohnung gemacht haben, und wir haben sofort die Möglichkeit, die Manager kennenzulernen. Phil ist ein echter alter Wahnsinniger, der alles Neue und Aufregende und Gefährliche sehen will. Izzy ist die ernstere und versucht, das Budget über Wasser zu halten.

Die Charaktere sind anständig geschrieben, wenn man denkt, dass das in einem Spiel über Karussells wichtig ist. Es fängt einfach damit an, wie Sie Wege zeichnen, Sehenswürdigkeiten und Geschäfte platzieren und so weiter. Dann kommt die Wahl, auf welche Zielgruppe Sie sich für den ersten Park konzentrieren möchten. Das Spiel teilt die Besucher in drei verschiedene Kategorien ein, nämlich Familien, Jugendliche und Erwachsene. Diese drei Gruppen mögen unterschiedliche Dinge. Jeder Laden und jede Attraktion zeigt, wie sehr diese Gruppen es mögen, und wenn Sie versuchen, mehr Erwachsene anzuziehen, möchten Sie vielleicht einen Laden eröffnen, der Kaffee verkauft, den Erwachsene lieben, aber Familien (Kinder) und Jugendliche hassen. Ruhige Fahrten sind bei Familien beliebt, aber nicht bei Teenagern, die gefährliche Sachen und Energydrinks bevorzugen. Es ist nie verwirrend, wem was gefällt, und es wird immer klar gezeigt. Die Kampagne ist in acht verschiedene Kapitel mit immer schwierigeren Herausforderungen unterteilt. Ich hätte mir eine längere Kampagne gewünscht und hoffe, dass irgendwann weitere hinzukommen.

Sobald du den Kampagnenmodus abgeschlossen hast oder dich damit fertig fühlst, kannst du in den Sandbox-Modus springen und den Rummelplatz deiner Träume erschaffen. Es stehen 26 verschiedene Karten zur Auswahl, was natürlich eine Menge ist. Leider gibt es keine automatisch generierten Karten oder die Möglichkeit, etwas zu ändern, bevor Sie mit dem Spielen jeder Karte beginnen. Was geändert werden kann, ist, mit wie viel Geld Sie beginnen, Schwierigkeitsgrad und dergleichen. Sobald Sie drinnen sind, können Sie den Park mit verschiedenen Werkzeugen nach Belieben gestalten, um Landmassen anzupassen, Wasser hinzuzufügen und vieles mehr. Dinge, die wir von ähnlichen Spielen gewohnt sind. Das Gleiche gilt für die Recherche nach neuen Attraktionen. Dies geschieht durch das Erreichen der nächsten Parkebene, basierend auf Sauberkeit und Spaß.

Und um den Spaß für die Besucher noch zu erhöhen, kommen die oben genannten Modifikationen ins Spiel. Diese werden als "impossifying" bezeichnet und machen das Unmögliche möglich. Jede Attraktion hat nicht nur unterschiedliche Zielgruppen, sondern auch drei Skalen für Rentabilität, Staunen und Spaß. Zum Beispiel beginnt das Piratenschiff mit drei, eins und fünf für die oben genannten Attribute. Aber durch das Aufdrängen des Schiffes wird die neue Zahl vier, drei und sieben, weil das Schiff jetzt in drei geteilt ist, Wasser unter dem Schiff hinzugefügt wird und Tentakel an der Seite erscheinen. Jede Attraktion bekommt dieses verrückte neue Zeug und es ist unterhaltsam anzusehen. Das gilt auch für die Mitarbeiter-Upgrades. Diese erfordern nur einen vollen Stapel von Punkten, um sie zu sammeln, verglichen mit den fünf Ebenen der Attraktionen und den zwei Ebenen der Geschäfte. Sie müssen also länger warten, um eine Fahrt aufzurüsten, als Mitarbeiter. Wenn du einen Reiniger verbesserst, bekommst du einen Flammenwerfer, um Müll zu zerstören. Das brachte mich dazu, weiter zu spielen, um jede Fahrt zu verbessern, nur um zu sehen, was passieren würde.

Was ich vermisse, ist ein bisschen mehr von der Managementseite. Sie können Preise und andere Dinge ändern, aber diese Seite des Spiels ist nicht so tiefgründig, wie sie hätte sein können, und es fühlt sich an, als ob das Spiel mehr darauf ausgelegt ist, Spaß zu haben, als zu sitzen und mit Menüs herumzuspielen. Etwas, an dem gebastelt werden muss, sind die Gehwege. Diese können manchmal frustrierend schwierig zu verlegen sein, da sie entweder zu hoch oder zu niedrig sind oder ein Hindernis im Weg ist. Außerdem sind Mechaniker nicht immer so schlau und weigern sich, das kaputte Fahrgeschäft zu reparieren, das nur steht und Geld kostet, und gehen stattdessen einfach weg, um an einem perfekt funktionierenden Laden zu basteln. Es sollte hinzugefügt werden, dass ich nach dem Veröffentlichungsdatum Zugriff auf das Spiel bekam und ein paar gute Patches zum Herunterladen hatte. Ich habe gelesen, dass viele, die vor diesen Patches gespielt haben, große Probleme mit Fehlern hatten. Bisher habe ich keine Probleme mit der PC-Version festgestellt, so dass diese hoffentlich jetzt behoben sind.

Park Beyond ist kein Genre-veränderndes Spiel, aber es ist ein lustiger Nebenschauplatz, der nicht so ernst ist wie andere Spiele. Man merkt, dass es Spaß macht und auf eine gute Art und Weise ein bisschen albern ist. Menschen während ihrer Achterbahnfahrt aus Kanonen zu schießen oder Mechanikern Roboterarme zu geben, ist etwas, das man nicht alle Tage tun kann.