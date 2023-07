Paramount kündigt eine Reihe von Paramount+-Serien ab

HQ

Paramount scheint das Gewicht zu spüren, das grünes Licht für eine Menge Serien und Produktionen für seinen Streaming-Dienst Paramount+ gegeben hat. Wie wir in letzter Zeit bei Disney und Disney+ gesehen haben (wobei der Streamer Serien und Filme, die unterdurchschnittlich abschneiden, storniert und entfernt), storniert Paramount vier Shows und entfernt sie aus seinem Portfolio.

Wie The Hollywood Reporter enthüllt, werden Star Trek: Prodigy, Grease: Rise of the Pink Ladies, The Game und Queen of the Universe alle gelöscht und vom Streamer entfernt.

Die Rise of the Pink Ladies-Serie hat erst kürzlich ihre erste Staffel veröffentlicht, und seltsamerweise hat Paramount die zweite Staffel von Star Trek: Prodigy offiziell angekündigt und bestätigt, bevor sie beschlossen hat, sie jetzt zu streichen.

Der Grund für diese Stornierungen und Entfernungen liegt in der Tatsache, dass Paramount diese Woche Showtime in Paramount+ in den USA integriert, was bedeutet, dass der Streamer damit beginnen kann, seine Inhalte zu rationalisieren, da dem Publikum eine größere Auswahl an Fernsehsendungen und Filmen zur Verfügung steht.