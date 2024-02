Paramount+ ist der neueste Streamer, der Originalinhalte entfernt

HQ

Nach Netflix, Disney+, HBO Max und anderen Streaming-Diensten hat Paramount nun eine Reihe von Originalinhalten aus seinem Portfolio auf Paramount+ gezogen. Der Schritt scheint zu einem Zeitpunkt zu kommen, an dem der Produktionsriese versucht, die Ausgaben für den Dienst zu reduzieren, da einige andere vorgeschlagene Serienfortsetzungen anscheinend ebenfalls gestrichen wurden.

Laut Deadline scheinen nur englischsprachige Originale gekürzt worden zu sein, darunter The Burning Girls, One Night, The Killing Wind und The Serial Killer's Wife. Einige erworbene Werke wurden ebenfalls entfernt, wie z. B. Accused und zusätzliche Staffeln von Quantum Leap. Auch wenn sie nie öffentlich grünes Licht erhielten, scheint es, dass jeder, der auf eine zweite Staffel von Flatshare hofft, nicht mehr erwarten sollte, dass dies der Fall ist, da es nicht mehr passieren wird.

Deadline merkt an, dass dies auch Teil der Bemühungen ist, das Portfolio von Paramount+ auf "Hollywood-Franchises, Filme und Serien, die eine globale Massenanziehungskraft haben", zu konzentrieren, so dass das Yellowstone-Franchise trotz der anhaltenden Probleme, die die Serie plagen, zweifellos ein sehr wichtiger Teil dieser Strategie ist.