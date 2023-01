Paramount+ fusioniert mit Showtime

HQ

Paramount+ wird in Kürze einem Rebranding unterzogen, da es mit Showtime fusioniert und die TV-Shows und Filme beider Plattformen in einer zusammenbringt.

Dieser Bericht stammt von The Hollywood Reporter, der ein Memo von Paramount-CEO Bob Bakish entdeckte, in dem die Fusion angekündigt und einige bevorstehende Änderungen angesprochen wurden.

Es besteht die Möglichkeit einer Preiserhöhung für den Paramount+ Streaming-Service, und es besteht die Möglichkeit, dass Entlassungen Teil des Fusionsprozesses sein könnten, wie Bakish erklärt: "Wir wissen, dass diese Änderung Unsicherheit für die Teams mit sich bringt, die an diesen Marken und Unternehmen arbeiten. Wir verpflichten uns, während dieses Prozesses so transparent und durchdacht wie möglich zu sein, und wir erwarten, in den kommenden Wochen weitere Details bekannt zu geben."

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass dieser Schritt die Absage einiger Shows zur Folge hat, da Chris McCarthy, der das Showtime-Studio und den Kanal beaufsichtigen wird, sagte, dass "wir Investitionen von Bereichen ablenken werden, die unterdurchschnittlich abschneiden und weniger als 10% unserer Ansichten ausmachen."