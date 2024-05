HQ

Nach dem Super Mario-RPG und Mario vs. Donkey Kong kommt Nintendos neuestes Remake eines klassischen Mario-Titels in Form der Paper Mario-Fortsetzung The Thousand Year Door. Mario ist zurück in seinem 2D-Ich, und wie Sie wahrscheinlich aus dem Titel des Spiels erraten können, jagt er die Tausendjährige Tür.

Nun, genauer gesagt jagen er und sein bunt zusammengewürfeltes Team sieben Kristallsterne, mit denen die Tür geöffnet werden kann. Der Auslöser für diese Reise ist, wie für die meisten von Marios Eskapaden, eine gefangene Prinzessin Peach, aber anstatt sich dieses Mal zu ihr durchzukämpfen, kämpft er sich in einer Reihe von bühnenartigen Kämpfen an traditionellen und nicht so traditionellen Feinden vorbei und erkundet das zum Leben erweckte Bilderbuch, das die Welt um ihn herum darstellt.

Wenn du nach Rogueport segelst - dem zentralen Knotenpunkt der Geschichte des Spiels und dem Ort, an dem deine Reise beginnt - wirst du sofort von hellen, lebendigen Grafiken begrüßt, die die Welt in eine übertriebene Art von Leben versetzen, die nur in Büchern, Theaterstücken und Cartoons existiert. All diese Stile mischen sich wunderbar in Paper Mario: The Thousand Year Door, und die aktualisierte Grafik ist sofort ein Genuss für die Augen. Es ist nicht nur der malerische Hintergrund, der hübsch aussieht, denn auch die Charaktere wurden mit viel Arbeit zum Leben erweckt. Mario war noch nie so charmant wie in seinem 2D-Ich, wo er bei jeder neuen Entdeckung den Mund weit aufreißt und sich nach jedem gewonnenen Kampf mit einem großen Daumen nach oben zum Spieler umdreht. Viele der Ausdrücke sind kleinere Details, aber sie sind auffällig und zeigen, dass viel Sorgfalt darauf verwendet wurde, dieses RPG auf modernere Standards zu bringen.

Werbung:

Apropos Charaktere, es ist nicht nur ihr Aussehen, das in diesem Spiel glänzt. Als größtenteils stiller Protagonist (abgesehen von den üblichen Wa-hoos) bleibt Mario ein wenig auf der Strecke, aber viele der NPCs, Gruppenkameraden und sogar Schurken werden dich unterhalten. Trotz ihres 2D-Charakters fällt in diesem RPG niemand wirklich flach, und jede Person, Pinguin, Koopa und Goomba, die du auf deinem Weg triffst, ist vollgepackt mit Persönlichkeit. Die Dialoge sind hier eine große Hilfe, und obwohl die Menge an Text, die du in diesem Mario-Abenteuer durchläufst, beträchtlich ist, ist sie voller schlagfertigem Humor und interessanten Charakterdetails, die die Erzählung auch in ihren langsameren Momenten aufrecht erhalten.

Die Geschichte von Paper Mario: The Thousand Year Door ist in Kapitel unterteilt, von denen jedes deinem Abenteuer folgt, während du dich aufmachst, einen der sieben Kristallsterne zu fangen. Wie bei anderen ähnlichen Artefakten in einem Abenteuerfilm, einem Spiel oder einer Fernsehserie sind die Sterne über die ganze Welt verteilt und führen dich von der endlosen Dunkelheit von Twilight Town zu einer Kampfarena am Himmel. Jedes Kapitel ist ein kleineres, vollständiges Abenteuer für sich, und die Gebiete sind voller Dinge, die du unterwegs entdecken kannst. Mit jedem abgeschlossenen Kapitel erhält Mario Gruppenmitglieder, Power-Ups und von Papier inspirierte Fähigkeiten, die weitere Bereiche des Spiels freischalten und dir helfen können, bestimmte Rätsel zu lösen.

Der Papierflieger, das Boot und andere Kräfte sind so kreativ umgesetzt, dass es schwer ist, nicht von ihnen beeindruckt zu sein. Obwohl nicht alle Papierfähigkeiten gleichermaßen genutzt werden (das Gleiche gilt für die meisten Fähigkeiten deiner Gruppenkameraden), bieten sie konsistente und einfallsreiche Lösungen für Rätsel, die kreatives Denken belohnen. Das Gameplay ist ziemlich sauber zwischen Erkundung und Kampf aufgeteilt, wobei letzterer nur in einer Zwischensequenz stattfindet oder wenn man unterwegs auf einen zufälligen Feind trifft. Wie bereits erwähnt, führt dich der Kampf in eine Bühnenumgebung mit Requisiten und Beleuchtung, die auf dich und deine Gegner fallen können, sowie in ein Publikum, das du beeindrucken musst, indem du deine Bewegungen zur richtigen Zeit ausführst.

Werbung:

Mario ist in diesem Spiel nicht nur mit seinen stampfenden Schuhen ausgestattet, sondern hat auch Zugriff auf einen Hammer, wenn du einem Feind gegenüberstehst, auf den man nicht springen kann. Sowohl deine Schuhe als auch dein Hammer werden mit der Zeit verbessert, verursachen mehr Schaden und durch deine Abzeichen kannst du ihnen auch Spezialbewegungen verleihen, um einem Feind mehr Schaden zuzufügen oder ihm Status zuzufügen. Dein ausgewählter Partner hat auch seine eigene Angriffsreihe, von Koops' Panzer, die durch jeden Feind am Boden laufen kann, bis hin zu Bobberys massiver Schadensexplosion. Gegenstände, die du aufhebst, sind zur Not auch sehr nützlich, sei es, um dich wieder zu heilen oder um Schaden auf der ganzen Linie zu verursachen. Schließlich gibt es auch Spezialbewegungen, auf die du Zugriff erhältst, je mehr Kristallsterne du sammelst. Sie können alles Mögliche, von massiven Buffs für Angriff und Verteidigung bis hin zur Bewegungsunfähigkeit aller auf der Bühne.

In vielen Kämpfen von Paper Mario: The Thousand Year Door geht es darum, den richtigen Knopf zur richtigen Zeit zu drücken. Tippe auf A, wenn du auf einen Feind stampfen willst, und du bekommst einen weiteren Stampfer kostenlos. Halten Sie den Stock zurück, bis Sie einen Piepton hören und Sie mit Ihrem Hammer den größten Schaden anrichten. Die Liste geht weiter, und sie gilt nicht nur für Angriffe. Wenn du A drückst, wenn dich etwas treffen wird, kannst du einen Teil des Schadens mit einer Wache annullieren. Ein Superguard erfordert ein viel besseres Timing und das Drücken der B-Taste, aber er fügt einem Feind einen Schadenspunkt zurück. Hier gibt es eine ordentliche Menge an Tiefe, und die Bosskämpfe machen dadurch viel Spaß, aber die regelmäßigeren Begegnungen fangen an, ein wenig langweilig zu werden. Paper Mario: The Thousand Year Door ist ein ziemlich langer Titel, und am Ende fing ich an, so viele Begegnungen wie möglich zu überspringen, da die Monotonie, jeden Feind mit einem Hammer zu schlagen, einfach zu stark wurde.

Ansonsten ist Paper Mario: The Thousand Year Door ein fantastisches RPG, das sich als einzigartiges Juwel des Genres auszeichnet. Es scheut sich nicht, skurril und seltsam zu sein, und geht auch keine Kompromisse ein, wenn es darum geht, das Thema eines Paper Mario-Spiels mit seinen interessanten Fähigkeiten und Mechaniken zum Leben zu erwecken. Die Charaktere machen dieses Spiel wirklich zu einem Ganzen, und das Schreiben von ihnen hat mich auch während der langsameren Story-Beats unterhalten. Eine würdige Empfehlung für jeden Fan des Klempners oder jeden, der einen anderen RPG-Stil ausprobieren möchte.