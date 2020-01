Panzer Corps 2 bombt ab 19. März auf dem PC

Flashback Games und Slitherine haben einen neuen Trailer für Panzer Corps 2 veröffentlicht, der enthüllt, dass die Strategie-Fortsetzung nach neunjähriger Entwicklungszeit am 19. März auf dem PC erscheint: "Es war keine leichte Aufgabe, in die Fußstapfen seines spirituellen Vorgängers zu treten", entschuldigt sich das britische Studio für die lange Wartezeit in der Pressemitteilung. Teil eins habe in dieser Zeitspanne eine Million Einheiten verkaufen können.

Die Fortsetzung nutzt die Unreal Engine und verfügt über fast 500 3D-Modelle, detailliertes Terrain, neue Animationen und eine frische Benutzeroberfläche. Der Schöpfer Alex Shargin arbeitet daran, die Serie neu zu interpretieren und gleichzeitig ihre Wurzeln zu behalten. Im Spiel finden Spieler 1.000 Einheitentypen, 61 Szenarien in einer Einzelspielerkampagne, Multiplayer, 4K-Unterstützung und mehr solcher Features vor.

