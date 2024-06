Palworld wird mit einem großen Update im Juni erweitert

HQ

Palworld eroberte Anfang 2024 die Welt im Sturm, und mit seiner Mischung aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Fortnite und Pokémon reisten Millionen von Spielern zum Early-Access-Titel von Pocketpair, um niedliche Monster zu erschießen und zu fangen.

Jetzt weitet sich das Abenteuer aus. Während des Summer Game Fest kündigte der Entwickler an, dass im Juni eine erste Erweiterung erscheinen soll, die neue Freunde, eine neue Insel und mehrere neue Events zu den bereits jetzt verfügbaren Inhalten hinzufügt.

Die Erweiterung heißt Sakurajima Update und soll am 27. Juni veröffentlicht werden. Den Trailer zum Update findet ihr weiter unten.