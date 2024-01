Palworld (Early Access)

HQ

Spiele, die sich von Dingen inspirieren lassen, mit denen wir bereits vertraut sind, sind nichts Neues. Manchmal ist es gut und manchmal ist es etwas, das sich wie eine blasse Kopie oder sogar ein schamloses Plagiat anfühlt. Die interessantesten Dinge sind in der Regel, wenn man sich von anderen Dingen inspirieren lässt und ihnen einen neuen und originellen Dreh verleiht. Palworld ist definitiv eine Menge Dinge, die wir bereits gesehen haben, es ist nicht zu leugnen, dass die meisten seiner Inhaltsstoffe nicht gerade einzigartig sind, und Sie können seine Inspirationsquellen leicht im Handumdrehen nennen. Nichtsdestotrotz spielt es keine Rolle, dass Palworld eine seltsame Mischung ist und es ruiniert das Spielerlebnis nicht, auch wenn sich einige Dinge etwas zu ähnlich anfühlen und aussehen wie die Titel, die es beeinflusst haben. Denn auch hier steckt eine Dosis von etwas Einzigartigem, auch wenn es anfangs schwierig sein kann, sie in dieser ziemlich bizarren Gerinnung zu finden.

Denn uns wird viel geboten und alles ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, aber dank einer reibungslosen Reihe von Schritten, was zuerst zu tun ist, lernt man alles schnell und nachdem man eine solide Grundlage gelegt, die ersten Dinge in seinem Lager gebaut und seine ersten Kreaturen gefangen hat, hier Pals genannt, Du fängst an, ein paar Dinge zu erkennen; Es ist sehr unterhaltsam, aber auch ziemlich repetitiv und zeitaufwändig. Man muss eine große Portion Geduld haben, seine eigenen kleinen Abenteuer kreieren und vor allem muss man diese Art von Erfahrung wollen, um noch mehr Zeit damit verbringen zu können. Denn Zeit ist etwas, das Palworld in den meisten Belangen von dir verlangt und je mehr du ihr gibst, desto mehr Spaß hast du und desto effektiver wird alles, was das Spiel zu bieten hat, am Ende.

Alles beginnt mit einer primitiven Behausung und einem Bett.

Es wird keine Geschichte angeboten. Du wachst auf und es ist an der Zeit, mit dem Sammeln, Bauen und Erfassen zu beginnen. Zum Glück merkt man schnell, dass die meisten Dinge sehr viel Spaß machen und auch wenn die Dinge Zeit brauchen und sich manchmal unbeholfen und umständlich anfühlen, reicht es, auf einem Hügel zu stehen und über die riesige Welt zu blicken, um die Lust auf Abenteuer zu wecken. Palworld geht es sowohl um das Sammeln von Gegenständen als auch um das Bauen von Dingen, was sich ein bisschen wie eine schamlose Pokémon-Replik anfühlt, da man Kreaturen mit einem Pal Sphere fangen muss. Dann können deine kleinen gesammelten Gefährten im Kampf eingesetzt werden, aber vor allem können sie verwendet werden, um die Aufgaben in deinem Lager zu erledigen, in dem du viel Zeit verbringst. Es ist sehr amüsant, den kleinen Kreaturen dabei zuzusehen, wie sie herumlaufen, um Getreide zu bewässern, Ressourcen zu sammeln oder dir zu Hilfe zu eilen, wenn du etwas bauen musst.

Es gibt über hundert verschiedene Pals in der Welt, die es zu fangen gilt, und ihre unterschiedlichen Eigenschaften ermöglichen es ihnen auch, verschiedene Dinge zu deiner ständig wachsenden Basis beizutragen. Denn nachdem du einen kleinen Schuppen gebaut, ein Bett aufgestellt und langsam mit dem Aufsteigen begonnen hast (was am effektivsten durch das Erobern von Pals geschieht), musst du nur einen Blick auf die Menüs werfen, um zu sehen, dass es viel zu bauen und zu tun gibt. Es fühlt sich immer so an, als gäbe es etwas zu tun, obwohl das Spiel selbst einen eher engen Rahmen hat. Die Mischung aus Sammeln, Bauen und Erobern ist ein gelungener Schachzug, bei dem jede neue Spielsitzung es dir ermöglicht, Zeit mit dem zu verbringen, worauf du gerade Lust hast.

In regelmäßigen Abständen gehst du raus, um Pals zu fangen. Sie können auch eine Bande als Gesellschaft mitnehmen.

So ziemlich alles, was du tust, baust, sammelst und eroberst, gibt sowohl dir als auch den kleinen Kreaturen Erfahrungspunkte und macht sie stärker. Im Grunde ist es ein klassisches Setup, dass höhere Stufen dir die Möglichkeit geben, neue Dinge zu bauen, stärkere Kreaturen zu fangen und in allem effizienter zu sein. Man landet in einem Kreislauf des Sammelns und Bauens, aber gleichzeitig werden die Aufgaben mit der Zeit reibungsloser und schneller. Wenn Sie möchten, ist es auch möglich, einige Ihrer Pals aufzuheben und die Welt zu erkunden, und obwohl sie sich ziemlich leer anfühlt, ist jedes Element hier immer noch etwas, das zur Abwechslung beiträgt. Vor allem macht es Spaß, ständig das Gefühl zu haben, dass es mit jedem erreichten Level neue Dinge freizuschalten und zu entdecken gibt. Ich hoffe jedoch, dass die Welt im Laufe der Zeit mit mehr Interaktionen und Dingen gefüllt wird, die es zu entdecken gilt.

Es gibt fünf große Türme und jeder bietet einen schwierigen Kampf gegen einen Boss.

Was ich sehr schätze, ist, dass die Ressourcen reichlich vorhanden sind. Es ist einfach, Hunderte von ihnen zu sammeln, und wenn du das Level deines Lagers erhöhst, bekommst du auch die Möglichkeit, mehr davon zu bauen. Wenn du also einen schönen Ort mit guter Nähe zu Ressourcen findest, kannst du dort eine neue Basis bauen. Es ist jedoch nicht möglich, das, was du gebaut hast, zu bewegen, da du es zerstören musst (du bekommst alle Ressourcen zurück) und es an einem neuen Ort bauen musst, was sich sehr seltsam anfühlt. Ein Tipp ist daher, von Anfang an zu versuchen, gute Orte zu finden, auf denen du deine Basis aufbauen kannst.

Es gibt viele schöne Aussichten.

Die Grafik im Allgemeinen ist auch etwas ungleichmäßig, es gibt viele schöne Ansichten und das Unreal Engine hebt das Ganze technisch auf einen anständigen Standard. Aber es fühlt sich oft recht leer an und die Framerate kann manchmal nicht mithalten und ich bin auch auf viele grafische Missgeschicke gestoßen, bei denen vor allem die Auflösung von Texturen variiert und es manchmal auf bestimmten Oberflächen sehr pixelig wird. Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche mit all dem Text sehr überwältigend, wenn Sie sich in Ihrem Lager befinden, da der gesamte Text ständig auftaucht und den Bildschirm bedeckt.

Wenn Sie etwas Aufregendes am Horizont sehen, schaffen Sie einfach ein kleines Abenteuer und machen Sie sich auf den Weg dorthin.

Es ist schade, dass einige Bereiche recht rudimentär sind, denn obwohl es sich um ein Early Access -Projekt handelt, gibt es eine gewisse Frustration, insbesondere in Ihrem Pals '-Verhalten, das das Spielerlebnis stört. Sie haben die Fähigkeit, an einer Vielzahl von Stellen in deiner Basis stecken zu bleiben oder einen Glitch zu verursachen, und da dein Pals in Bezug auf Nahrung und Ruhe versorgt werden muss, wird es einige ärgerliche Momente geben, in denen eine Kreatur verhungert, nur weil sie irgendwo feststeckt. Hier hoffe ich auf noch viel Feinschliff, bevor die Vollversion kommt. Das Herstellen bestimmter Gegenstände erfordert auch eine bestimmte Art von Pals und manchmal können sie einfach verschwinden und andere Dinge tun und dann ihre Aufgabe nicht erfüllen. In ein Menü gehen zu müssen, es zu ändern und dann wieder zurückzuwechseln, ist eine lästige Ablenkung.

Auch das Soundprofil könnte einen echten Schub gebrauchen, da sich das Spiel hier unglaublich trostlos anfühlt. Da so viel Zeit damit verbracht wird, entweder im Lager zu bauen oder die große Welt zu erkunden, braucht es viel mehr Atmosphäre in Bezug auf den Sound.

Abgesehen von all den Kumpels, die herumlaufen, ist die Welt leider ziemlich menschenleer.

In der Nähe des Bereichs, in dem ich meine erste Basis gebaut habe, streifen riesige Kreaturen umher, die mir in ihrer Stärke um viele Stufen überlegen sind. Zu wissen, dass es einige Zeit dauern wird, bis ich sie fangen oder auf die Jagd nach neuen Arten von Kreaturen gehen kann, ist einer der stärksten Aspekte von Palworld. Das ist ihnen mit Entdeckerfreude und Neugier einfach sehr gut gelungen. Es gibt viele Orte, zwischen denen du schnell reisen kannst, so dass du, wenn du diese freischaltest, leicht zu einem Gebiet und auch zu deiner Basis gelangen kannst, so dass es einfach ist, sich fortzubewegen, obwohl die Welt groß ist und die Reisen lang sein können. Obwohl sich die Welt ziemlich trostlos anfühlt, gibt es immer noch viel zu entdecken und zu begeistern, man muss nur darauf vorbereitet sein, dass es sich nicht um ein Spiel handelt, bei dem einen eine Geschichte begleitet, sondern es ist vor allem die Jagd nach neuen Pals, die hier im Mittelpunkt steht.

Wenn du ein klareres Ziel haben willst, gibt es große Türme, die alle einen Boss beinhalten, eine Art Äquivalent zu den Arenen in Pokémon, und es ist wichtig, gut vorbereitet zu sein, da diese Kämpfe zeitlich begrenzt sind und auch erfordern, dass du und deine Assistenten stark genug sind. Da es storytechnisch nichts zu bieten gibt, ist es ein bisschen schade, dass dies wirklich das einzige große Ziel ist, auf das man hinarbeiten muss, aber jede Spielsitzung ist wirklich das, was man daraus macht. Das Bauen ist das, was mir selbst am meisten Spaß macht, und je mehr Pals zusammenkommen und Aufgaben erledigen, desto reibungsloser wird der Prozess. Man kann sogar so weit gehen, dass man im Grunde ein ziemlich grausames Regime betreibt und die armen Kreaturen sich zu Tode arbeiten lässt.

Die Anfänge von Casa-de-Conny.

Die Prämisse dieses Spiels war oft, dass es "Pokémon mit Waffen" ist, und wie bei allem anderen schaltest du die Fähigkeit frei, Schusswaffen für einige der einzelnen Pals herzustellen, wenn du aufsteigst. Diese Waffen werden jedoch bis weit in das Spiel hinein freigeschaltet und der Fortschritt, wie du ständig neue Gegenstände freischaltest, macht jede neue Spielsitzung besonders unterhaltsam, da du neue Dinge zu tun bekommst und es teuflisch Spaß macht, die niedlichen kleinen Kreaturen mit ihren Waffen herumlaufen zu sehen.

Es sind nicht nur Waffen, die in den Fäusten der kleinen Tiere landen können, sondern du kannst auch einen Sattel herstellen, damit du mit bestimmten Arten von ihnen fliegen oder Wasser überqueren kannst. Dies macht die Welt noch unterhaltsamer und effizienter zu erkunden und genau wie alles andere; Es braucht Zeit, um auf das Niveau zu kommen, auf dem du all dies schaffen kannst, aber all die Mühe, die du hineinsteckst, ist es wirklich wert, wenn du deine Belohnung bekommst.

Deine Freunde sind sehr hilfsbereit und machen das Bauen schneller.

Die Möglichkeit, einen Mehrspielermodus zu spielen, ist willkommen und etwas, das irgendwann noch weiter entwickelt wird, so dass man mehrere Spieler pro Welt haben kann. So wie es jetzt ist, können vier Spieler zusammen Abenteuer erleben und bauen, und bei den Gelegenheiten, bei denen ich mit einigen Freunden eingesprungen bin, hat es gut funktioniert, abgesehen von ein paar Abstürzen und der Tatsache, dass ich mich nicht mit der Welt eines Freundes verbinden konnte. Die Hilfe, die du von Freunden bekommen kannst, um einen bestimmten Boss zu besiegen oder ein größeres Projekt aufzubauen, ist willkommen, aber am meisten Spaß macht es, beim Basteln einfach abzuhängen und miteinander zu reden. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man Palword spielt, ohne wirklich zu wissen, was man erreicht hat.

Diese Early Access Version ist vielversprechend, aber abgesehen davon, dass es ein Vorgeschmack auf etwas ist, das sicherlich aktualisiert und erweitert wird, denke ich auch, dass die Unterhaltung, die derzeit hier ist, tatsächlich großartig ist. Einige Male habe ich es gestartet und hatte nicht wirklich einen klaren Fokus und habe dann Stunden damit verbracht, Materialien zu sammeln, zu bauen und dann in der großen Welt auf die Jagd zu gehen. Es ist genauso einfach, den Drang zu verspüren, dein Lager wieder aufzubauen, wie stundenlang nach neuen Gefährten zu suchen. Genau wie bei einem Spiel wie Minecraft, bei dem die einzige Grenze deine eigene Vorstellungskraft ist, erfordert Palworld auch, dass du Spaß daran hast, Dinge zu basteln und anzugehen, die auf den ersten Blick etwas mühsam erscheinen mögen, dich aber gut belohnen werden. Wenn Sie diese Einstellung haben, gibt es hier viele erstaunliche Stunden, die Sie genießen können, und zweifellos noch viel mehr auf der ganzen Linie, wenn es weiter ausgebaut und verbessert wird.