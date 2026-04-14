PaiN Gaming trennte sich von seinem Dota 2 Team, um "die Nachhaltigkeit des Projekts sicherzustellen"

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PaiN Gaming hat eine unregelmäßige Zeit in der Welt des Wettbewerbs Dota 2, wobei einige ihrer größten Erfolge Ende der 2010er Jahre zu finden waren. Die 2020er Jahre waren für die Organisation im Esport nicht besonders freundlich, und trotz der Pläne, später in dieser Woche in der PGL Wallachia Saison 8 teilzunehmen, hat das Team sich entschieden, einen ganz anderen Weg einzuschlagen.

PaiN Gaming hat offiziell seinen neuesten Dota 2 -Kader veröffentlicht und den Reset-Knopf gedrückt, um seinen Platz im Esport besser bestimmen zu können. Die vollständige Begründung für diese überraschende Änderung wurde in einem Beitrag in den sozialen Medien dargelegt, in dem uns Folgendes mitgeteilt wird.

"Während dieser Reise haben wir eine sorgfältige Bewertung des Projekts als Ganzes durchgeführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, dieses Kapitel abzuschließen, wobei wir die Anforderungen, strukturellen Herausforderungen und die Notwendigkeit, die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten, um auf höchstem Wettbewerbsniveau zu bleiben, berücksichtigen."

Vor diesem Hintergrund wurden Máximo "Wits" Orozco Alza, Gonzalo "DarkMago" Herrera, Frank "Frank" Ayala, Elvis "Scofield" Peña, Yelsthin "Elmisho" Hurtado, Trainer Juan "Vintage" Angulo, Analyst Ryan "Tristan" Piero Angulo Diaz und Manager Edson "EdsonVera" Enrique Vera Bazan alle aus ihren Verträgen entlassen.

Es ist unklar, was die Zukunft für PaiN Gaming im Dota 2 -Bereich bereithält, aber das Team verabschiedet sich mit der Erklärung: "Vielleicht kreuzen sich unsere Wege in Zukunft wieder."