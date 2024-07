Pagani enthüllt einen Roadster mit V12-Antrieb

HQ

Es gibt nur wenige Autohersteller, die Fahrzeuge herstellen, die komplizierter und schöner sind als die von Pagani, und jetzt ist der talentierte Hypercar-Schöpfer mit einem atemberaubenden Roadster mit V12-Motor wieder am Start.

Er heißt Pagani Utopia Roadster und ist ein wirklich wunderschön aussehendes Auto, das von einem 6,0-Liter-Mercedes-AMG-V12-Motor angetrieben wird, der in der Lage ist, 864 PS bei 6.000 U/min zu leisten. Dies wird ausreichen, um das Auto mit 217 Meilen pro Stunde zu erreichen, was bedeutet, dass es nicht nur sexy, sondern auch sehr schnell ist.

Pagani hat gesagt, dass der Utopia Roadster in einer geschlossenen Kabine oder einer offenen Variante erhältlich sein wird, und dass der Utopia Roadster selbst hochgradig anpassbar sein wird, was jedem Käufer die Möglichkeit gibt, das Auto so anzupassen und zu stylen, wie es ihm passt. Vor diesem Hintergrund wurde noch kein fester Preis für das Auto bestätigt, aber wir wissen, dass wir es bereits nächste Woche während der Monterey Car Week zu sehen bekommen werden.

Werfen Sie einen Blick auf die atemberaubende Pagani Utopia Roadster unten.

