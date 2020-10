Pac-Man Mega Tunnel Battle bereits auf Google Stadia testbar

Pac-Man ist ein Relikt längst vergessener Zeit, doch auch in unserer ach so modernen Ära bekommen wir den Vielfraß ab und zu noch zu Gesicht. In Pac-Man Mega Tunnel Battle wird das bewährte Konzept von damals beispielsweise auf eine Battle-Royale-Umgebung mit 64 Online-Spielern ausgeweitet, die sich gegenseitig die Haare vom Kopf fressen. Im Rahmen der anhaltenden Geburtstagsfeier zum 40-jährigen Jubiläum des Charakters fordert der Titel, der zuerst auf Stadia verfügbar sein wird, die Spieler dazu auf, so lange wie möglich in einem miteinander verbundenen Netz von Pac-Man-Labyrinthen zu überleben. Spielbar ist das alles ab dem 17. November auf der Streaming-Plattform Google Stadia und es gibt sogar bereits eine Demoversion zum Testen.

