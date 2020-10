Pac-Man frisst sich durch weltbekannte Städte

Pac-Man Geo von Bandai Namco ist das jüngste Spiel in der vierzigjährigen Pacman-Historie. Gleichzeitig es wohl auch der bislang innovativste Pac-Man-Titel.

Mit Google Maps haben die Entwickler einige weltbekannte Städte in Pac-Mans Revier verwandelt. So geht es in Pac-Man Geo unter anderem nach Paris, Tokyo und New York. Mit dabei: die allseits bekannten Charaktere Blinky, Inky, Pinky und Clyde.

Pac-Man Geo gibt es ab sofort für iOS und Android.