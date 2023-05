Pac-Man 99 wird dieses Jahr von der Liste gestrichen

HQ

Nintendo hat angekündigt, dass das kostenlose Pac-Man-Battle-Royale-Spiel Pac-Man 99 noch in diesem Jahr von der Liste gestrichen und größtenteils eingestellt wird. Das Spiel wird seine Online-Service-Unterstützung verlieren und nicht zum Download zur Verfügung stehen, aber diejenigen, die das Spiel bereits auf ihren Nintendo Switch installiert haben, werden in der Lage sein, auf absehbare Zeit weiterhin Offline-Spielmodi zu erleben.

Wie auf der Produktseite des Spiels im Nintendo Store erwähnt, wird uns mitgeteilt, dass am 8. August die kostenpflichtigen benutzerdefinierten Designs für das Spiel eingestellt werden und am 8. September die Pac-Man 99 Deluxe Pack und die Pac-Man 99 Mode Unlock wird ebenfalls eingestellt. Darauf folgt die große Abschaltung der Online-Dienste für das Hauptspiel und die Verteilung des Titels und seiner kostenlosen Themen am 8. Oktober.

Wenn Sie Inhalte im Spiel gekauft haben, sind diese nach diesen Abkündigungen weiterhin in den Offline-Modi verfügbar.

Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn Sie dieses Spiel spielen wollten, sollten Sie dies vor dem 8. August tun, wenn Teile eingestellt werden.