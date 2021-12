Packendes TGA-Video zeigt offene Umgebungen von A Plague Tale: Requiem

HQ

In der Nacht wurde frisches Gameplay von A Plague Tale: Requiem präsentiert. In der Fortsetzung von A Plague Tale: Innocence reisen die beiden Geschwister Hugo und Amicia gen Süden. Leider scheinen die Beiden nicht vor ihrer Vergangenheit davonlaufen zu können, wie die Entwickler von Asobo Studio im jüngsten Video klarmachen. Neben einigen vagen Story-Eindrücken sehen wir weite Landschaften, neue Werkzeuge und übermenschliche Fertigkeiten. A Plague Tale: Requiem soll 2022 für PC, Playstation 5 und Xbox Series S/X erscheinen. Eine Nintendo-Switch-Umsetzung ist ebenfalls geplant, die funktioniert via Online-Streaming.