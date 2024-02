HQ

Würde man ein Spiel ausschließlich nach der Stimmung beurteilen, die seine Prämisse, Mechanik, Struktur und Präsentation erzeugen kann, würde Pacific Drive nicht nur zu den besten des Jahres gehören, sondern sich einer Vielzahl anderer Indie-Perlen anschließen und damit die immensen kreativen Fähigkeiten relativ kleiner Studios beweisen. Die Erkundung des sogenannten Olympic Exclusion Zone in Ihrem treuen Kombi ist eine subtile Erfahrung, bei der Sie sich nie auf irgendetwas verlassen können und bei der die taktile Natur der Steuerung jeder Variablen Sie wirklich überrascht.

Aber leider ist die Atmosphäre nicht alles, oder wenn doch, wird sie auch auf andere Weise erreicht und aufrechterhalten, und hier beginnt Pacific Drive der Mangel an technischem Feinschliff und die etwas zu ungleichmäßige Überlebensmechanik zu knirschen.

Fangen wir am Anfang an. Pacific Drive spielt in unserer Welt, aber mit einem entscheidenden Unterschied: Vor einigen Jahren begann irgendwo im pazifischen Nordwesten Nordamerikas eine Art Anomalie aufzutauchen (man denke an Oregon, den Bundesstaat Washington und Teile von British Columbia). Es ist ein geografisches, biologisches und völlig unverständliches Ereignis, das Phänomene in einem Umkreis von weit über 100 Kilometern einführt und in wahrer Annihalation Manier (im Ernst, schauen Sie sich diesen Film an) Tiere, Pflanzen, den Boden, auf dem wir gehen, und die Luft, die wir atmen, lustig, unvorhersehbar und veränderlich macht. Der Mensch beschließt, die Zone zu untersuchen, aber letztendlich sind die Ergebnisse zu ungleichmäßig, zu seltsam, und stattdessen wird beschlossen, das Phänomen mit einer mehrere hundert Meter hohen Kuppel einzukapseln und einige hinter den Wänden zu belassen.

Hier wirst du grundlos hineingezogen und die wenigen Überlebenden in der Zone beschließen, dir bei der Flucht zu helfen. Dies kann nur erreicht werden, indem man sich um einen alten Kombi, ein echtes amerikanisches Familienauto aus den 70er Jahren, kümmert und ihn in ein Werkzeug verwandelt, das Ihnen helfen kann, die Phänomene in der Zone zu kartieren und schließlich zu entkommen.

Ich verbringe mehr Zeit als sonst damit, die Szene hier zu gestalten, aber vielleicht nur, um sicherzustellen, dass ihr erkennt, wie gut dieses ganze Setup funktioniert und wie effizient und nahtlos das Spiel es schafft, seine Szene zu gestalten. In der Praxis ist das Spiel eine leichte Mischung aus verschiedenen Elementen, die wir bereits gesehen haben. Das Spiel findet in der Ego-Perspektive statt, und von einer Basis aus, die zufällig auch deine Werkstatt ist, begibst du dich auf Expeditionen in relativ große... naja, die Zone. Hier sammelst du Ressourcen, vermeidest feindliche Phänomene und fliehst zurück in die Werkstatt, um notwendige Reparaturen vorzunehmen, das Auto aufzurüsten und schließlich die Werkstatt mit neuen Werkzeugen zu erweitern, die es dir ermöglichen, tiefer in die Zone zu reisen, in der nur schlimmere Gefahren lauern.

Also ja, ein bisschen Roguelite, ein bisschen Survival, ein bisschen Crafting - es ist alles da, und man hat das Vergnügen, den Überblick über seine Ressourcen zu behalten, für wichtige Upgrades zu sparen, während man manchmal von den verschiedenen bösartigen Phänomenen des Spiels unter den Bus geworfen wird und mit einem zertrümmerten Auto in die Werkstatt zurückkehren muss. während es an wichtigen Ressourcen selbst für die grundlegendsten Reparaturen mangelt.

Das Spiel schafft es jedoch, deine Erfahrung mit offensichtlichen Zielen zu strukturieren, so dass du zwar ausgewählte Teile der Zone frei erkunden und Ressourcen in einem Rutsch sammeln kannst, es aber bestimmte Unterziele zu erreichen gibt, wie z. B. das Erreichen eines bestimmten Teils der Zone oder die Interaktion mit einem Objekt. Es ist alles ziemlich clever zusammengefügt, und obwohl dem Spiel eine organisiertere Erzählstruktur und damit emotionalere Momente fehlen, schafft es es, wie Firewatch, das Beste daraus zu machen, dass keine wirklichen Charaktere im Bild sind. Dem Spieler jedoch seine eigene Stimme zu rauben, ist ein echter Fehler.

Das Coolste ist jedoch, wie haptisch alles ist. Alles in Pacific Drive erfordert Eingaben. Das Auto in D oder P zu stellen, die Scheibenwischer einzuschalten, wenn es regnet, oder das Licht, wenn es dunkel ist, ein kaputtes Rad abzunehmen und ein neues aufzusetzen - all das erfordert, dass du da bist, präsent bist und zu einer Schleife beiträgst, die von rudimentären, aber befriedigenden Aufgaben geprägt ist.

Was ist also das Problem? Solide Atmosphäre, eine gute Prämisse, schöne Überlebensstrukturen? Wie bei so vielen Projekten sind es die kleinen Dinge. Erstens ist das Spiel auf der PS5, wo die Bildrate normalerweise bei 30 FPS liegt, gelinde gesagt in einem schlechten technischen Zustand, aber es zeichnet sich auch durch Einbrüche auf 20 FPS aus, was geradezu inakzeptabel ist. Außerdem ist es toll, so taktil in die Reparaturen involviert zu sein, aber die ganze Konvention, das Regelwerk, hinter welchem Knopf was steht, ist so verwirrend, dass ich Tage gebraucht habe, um mich mit dem ganzen Setup vertraut zu machen. Und am Ende ist alles ein bisschen unausgewogen. Es erfordert zu viele Ressourcen, um allgemeine Upgrades vorzunehmen, die Nächte sind ein wenig zu lang und rauben dir eine ziemlich grundlegende Sichtbarkeit und damit einen Überblick darüber, was zum Teufel vor sich geht, und bestimmte Phänomene wirken eher wie unfaire Seitenhiebe auf den Spieler als wie solide Herausforderungen, die überwunden oder vermieden werden können.

Mit anderen Worten, Pacific Drive war wahrscheinlich ein oder zwei QA-Reviews davon entfernt, bereit für die Primetime zu sein, was eine Schande ist, wenn der Entwickler sich angeblich selbst unter Druck setzt, um das Spiel im vielleicht geschäftigsten Monat des Jahres herauszubringen, insbesondere auf PS5. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber es scheint besonders unpassend, wenn die Hauptprobleme des Spiels mit der Feinabstimmung, dem Balancing und der technischen Verfeinerung zusammenhängen - all das könnte mit nur ein paar zusätzlichen Monaten Entwicklungszeit erreicht werden.

Es bedeutet aber auch, dass, auch wenn ich ihm heute eine 7 gebe, Pacific Drive eines Tages etwas Besonderes sein könnte, einer dieser wunderbaren Indie-Lieblinge, die das Studio wirklich auf die Landkarte setzen. Haltet die Augen offen, denn diese Idee ist einfach so verdammt cool.