Ein Mysterium ist eine wunderbare Sache, um die man eine Geschichte aufbauen kann. Wenn die Ereignisse rätselhaft und seltsam sind, wenn nicht alles stimmt und wenn das, was präsentiert wird, etwas von Ihnen als Zuschauer verlangt, können Sie ein Rezept für etwas wirklich Erfolgreiches haben. Oxenfree II: Lost Signals enthält definitiv viele dieser Zutaten, aber bevor wir tiefer in all die wunderbaren Dinge eintauchen, die in diesem Spiel passieren, möchte ich in der Zeit zum Vorgänger des Spiels zurückgehen. Das erste Oxenfree war ein starkes Debüt für Night School Studio und in den letzten sieben Jahren habe ich von Zeit zu Zeit über dieses Spiel nachgedacht. Ohne irgendetwas direkt zu revolutionieren, fand ich es frisch, anders und gemütlich und natürlich mysteriös und ein bisschen gruselig.

Sieben Jahre sind vergangen und obwohl vieles in der Struktur des Spiels bekannt ist, denke ich, dass dieses Mal viel im Skript des Spiels und im Verlauf der Geschichte verloren gegangen ist. Alles, was im Vorgänger war, ist auch hier; Es ist ein Abenteuer, das Raum und Zeit verbindet und die gleichen gruseligen Ereignisse wie beim letzten Mal präsentiert, aber wo sich das erste Spiel immer noch so anfühlte, als wäre die Geschichte in etwas Menschlicherem, Bodenständigerem und Greifbarerem verankert, kann man das nicht über die Fortsetzung sagen.

Die Protagonistin Riley kehrt in ihre Heimatstadt Camena zurück, wo sie Antennen in der Stadt platzieren muss und bald den leicht exzentrischen, aber charmanten Charakter Jacob trifft, der ihr hilft. In diesen Begegnungen liegt das Beste von Oxenfree II. Ihre gut geschriebenen Dialoge und ihre wachsende Bindung sind die Stärken des Spiels. Genau wie im ersten Spiel erscheinen während der vielen Gespräche des Spiels drei Dialogoptionen über Rileys Kopf, und Sie können ihre Antworten und Reaktionen auf so ziemlich alles, was gesagt wird, steuern.

Ich finde diesen Aspekt, den Dialog an sich, wirklich gut. Ich mag es, wenn Charaktere darüber nachdenken, was passiert und was gesagt wird, und Rileys und Jacobs vielen Austausch von Geschichten sind in vielerlei Hinsicht fesselnd. Es gibt auch andere effektive Bereiche, wobei die kleine Stadt und ihre Umgebung gemütlich sind und die cartoonartige 2,5D-Grafik für diese Art von Abenteuerspiel gut funktioniert. Auch wenn es einige umständliche Rückverfolgungen gibt, bietet jeder neue Teil von Camena etwas Schönes zum Anschauen. Mir gefällt auch, wie die Musik, die effektiven Synthie-Matten, schöne und faszinierende Hintergrundgeräusche hinzufügen und selbst wenn es keine Melodien gibt, an die man sich erinnern kann, ist es in höchstem Maße atmosphärisch. Alles fühlt sich sehr retro an, was perfekt zum Abenteuer passt, und die Präsentation ist wirklich etwas, das mir im ersten Spiel gefallen hat und auch hier gefällt.

Das Spiel besteht fast ausschließlich darin, sich in der Umgebung zu bewegen, Dialogen zuzuhören und daran teilzunehmen. Es ist nicht nur Jacob, mit dem gesprochen werden muss, sondern Riley hat ein Walkie-Talkie, um mit ihrem Arbeitgeber in Kontakt zu bleiben, und auf den verschiedenen Kanälen tauchen weitere mysteriöse Personen auf. Es gibt auch einige kleine Rätsel, aber sie drehen sich fast ausschließlich darum, die richtige Frequenz im Radio zu finden, die Riley auch aufgenommen hat. Es ist eine Schande, dass sie hier nicht mehr Rätsel lösen, da sie die Erkundung Ihrer Umgebung fördern könnten. Sie existieren eigentlich nur, um durchgespielt zu werden, damit der Dialog irgendwo stattfinden kann. Ich hätte mir gewünscht, dass die Fortsetzung hier einige neue Elemente hätte, da sie sich in Bezug auf die eigentliche Interaktivität sehr leer anfühlt. Dies ist zwar die Art von Abenteuer, die uns die Entwickler bieten wollen, aber es würde einfach nicht schaden, ein wenig mehr zu tun zu haben, wenn der Ort so einladend und die Grafik so schön ist.

Oxenfree II: Lost Signals versucht, mehrere Geschichten gleichzeitig zu erzählen, wobei die mysteriösen Dinge, die passieren, wenn Riley und Jacob ihre erste Antenne einsetzen, den Rahmen bilden, der es der Geschichte ermöglicht, sich in andere Richtungen zu drehen. Es gibt viel über die Hauptgeschichte und die Themen, die daneben behandelt werden, zu sagen, aber da es so ziemlich die gesamte Erfahrung ist, werde ich nichts darüber sagen, was passiert. Stattdessen möchte ich es ein wenig sezieren, denn obwohl es definitiv Momente gab, an die man sich erinnern kann, glaube ich nicht, dass es immer gut rüberkommt oder manchmal sogar funktioniert. Mich stört es überhaupt nicht an den übernatürlichen Elementen oder daran, dass es in den Charakterporträts in die Tiefe geht. Im Gegenteil, dass Raum und Zeit nicht so funktionieren, wie sie sollten, und all die anderen verrückten Dinge, die vor sich gehen, sind natürlich das Hauptaugenmerk dieses Spiels, aber es ist ziemlich nervös und chaotisch. Im ersten Spiel, als Alex und ihre Freunde es "schafften", den Riss zu öffnen, der all den Ärger verursachte, waren die Ereignisse, die folgten, in ihrem verrückten Kontext natürlicher.

Ich habe in Oxenfree II nicht ganz das gleiche Gefühl, wenn das passiert. Dies lässt sich natürlich damit erklären, dass die Vorarbeit im ersten Spiel bereits geleistet wurde und hier bereits ein Feature ist, da dieses Abenteuer fünf Jahre nach dem ersten Spiel spielt und die Stadt in der Nähe des Ortes liegt, an dem sein Vorgänger stattfand. Aber für mich gab es einige Elemente der Geschichte, die ich einfach nicht mochte. Es ist ein bisschen so, als würde man versuchen, Geheimnisse um der Sache willen zu erschaffen, und es fühlt sich nicht wirklich kohärent an. Auch die gruseligen Elemente, die ich im Vorgänger sehr effektiv fand, sind hier nicht annähernd so schockierend. Ich habe bereits Variationen davon erlebt, daher treffen sie diesmal nicht annähernd so hart.

Ich denke auch, dass es ein bisschen daran mangelt, uns unvergessliche Orte zum Erkunden zu geben, obwohl die Karte, auf der man sich bewegt, umfangreich ist, hätte ich gerne mehr gesehen. Es gibt ein paar interessante Stellen, aber insgesamt hätte ich mir vom Inhalt dieser Fortsetzung mehr erwartet. Abgesehen von einer neuen Geschichte und ein paar neuen Spielmechaniken fühlt sich das sehr ähnlich an wie das, was wir vor sieben Jahren bekommen haben, und am Ende muss ich leider sagen, dass dies nicht so rüberkommt, wie ich es mir erhofft hatte. Die netten, natürlichen und gut geschriebenen Dialoge von Riley und Jacob sind für mich die wichtigsten Erkenntnisse, und da es auch ein relativ kurzes Abenteuer ist, denke ich auch, dass es sich lohnt, es durchzuspielen, nur um zu sehen, ob die Geschichte und das Geheimnis für jemand anderen besser ankommen könnten. Die Spieleentwickler haben auch hervorgehoben, dass Entscheidungen und Ereignisse in der Stadt auf sehr unterschiedliche Weise ablaufen können, je nachdem, wo man sich befindet und welche Entscheidungen man trifft, und hier möchte ich transparent sein und sagen, dass ich nicht wirklich genug Zeit hatte, das Spiel viele Male durchzuspielen und zu sehen, wie sich andere Wege und Entscheidungen manifestiert haben. Ich bin auch nicht der Typ Spieler, der das sehr oft macht, also sind die Geschichte und die Ereignisse, die ich bekommen habe, einfach das, was ich als meine Erfahrung mitnehme und nach dem ich mein Abenteuer beurteile.

Trotz der Enttäuschung, dass dies keine höheren Höhen erreicht hat, ist Oxenfree II: Lost Signals immer noch in Ordnung, reicht aber bis auf ein paar Punkte nicht darüber hinaus. Es ist vor allem meine persönliche Erfahrung mit der Geschichte des Spiels und wie sie präsentiert wird, die das größte Hindernis dafür ist, das gleiche Gefühl zu erreichen, das ich von dem Abenteuer hatte, an dem ich vor sieben Jahren teilgenommen habe. Der Vorgänger fühlte sich einfach viel einprägsamer an als dieser, was als kleiner Misserfolg angesehen werden kann.