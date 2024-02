Overwatch 2 teasert Cowboy Bebop-Kollaboration an

HQ

Gaming und Anime scheinen für viele Menschen oft Hand in Hand zu gehen. Wir haben viele Anime-Kollaborationen in Fortnite gesehen, und zuvor hatte Overwatch 2 ein Crossover mit One Punch Man, wo wir Doomfist in seinem besten Saitama-Kostüm sahen.

Jetzt scheint es, dass Overwatch 2 diesen Trend mit einem Cowboy Bebop-Crossover fortsetzt, zumindest scheint das am Ende des neuen Trailers zu Staffel 9 angeteasert worden zu sein. Cowboy Bebop ist eine beliebte Anime-Serie, die oft als eine der besten aller Zeiten bezeichnet wird.

Es ist wahrscheinlich, dass Cassidy unser Spike Spiegel sein wird, da er im Trailer zu sehen war, aber in Anbetracht seiner Armprothese wäre er vielleicht ein besserer Kandidat für Jet Black. Die Leute wollen, dass Sojourns Hund auch einen Cameo-Auftritt als Ein bekommt.

Welchen Skin erhoffst du dir von diesem Crossover?