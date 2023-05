Overwatch 2 startet morgen Pride-Event

HQ

Blizzard hat das Pride-Event von Overwatch 2 angekündigt, das morgen, am 1. Juni, beginnt. Es bietet den Spielern eine Reihe neuer kosmetischer Gegenstände, darunter Namenskarten und Spielersymbole.

Es sieht nicht so aus, als ob den Spielern Pride-Skins zur Verfügung gestellt werden, aber wenn Sie sich mit Overwatch 2-Merch schmücken möchten, werden einige neue IRL-Ausrüstung von LGBTQ+-Schöpfern des Blizzard-Teams hergestellt.

Leider wird die Pride in Overwatch 2 in bestimmten Ländern, in denen Anti-LGBT-Gesetze in Kraft sind, nicht stattfinden. Blizzard sagt, dass dies geschieht, um Spieler in diesen Ländern zu schützen. Daher wird es eher als Opt-in-Event gepusht als als eines, an dem jeder Spieler teilnehmen kann.

