Overwatch 2 enthüllt neues saisonales Event

Overwatch 2 ist ein Spiel, bei dem viele Leute gemischte Gefühle haben, denn obwohl der Shooter Spaß und schnelles Gameplay, interessante Helden und mehr hat, werden viele von der bedrückenden Monetarisierung und der Tatsache, dass es nicht wirklich genug hinzufügt, um eine echte Fortsetzung des ersten Spiels zu sein, abgeschreckt.

Trotz dieser Beschwerden spielen viele Leute immer noch Overwatch 2, und Blizzard belohnt konsequentes Spielen mit zeitlich begrenzten Events, mit denen man verschiedene Modi ausprobieren kann, die über das übliche Erobern eines Punktes oder das Begleiten einer Nutzlast hinausgehen. Das neueste zeitlich begrenzte Event ist Battle for Olympus, bei dem du in einem FFA-Deathmatch mit den neuen griechischen Mythologie-Skins gegen andere Spieler antrittst.

Es wird auch einige interessante Fähigkeiten geben, die mit den Skins der griechischen Mythologie verbunden sind, wie Witwenmacher, der Feinde in Stein verwandeln kann, und Junkerkönigin, die Blitze auf Feinde schickt, während sie ihre Fähigkeiten einsetzt.

Das Battle for Olympus-Event beginnt, sobald das Winter Wonderland-Event am 5. Januar endet, seht euch unten einen Trailer dazu an: