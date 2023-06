Outright Games veröffentlicht im September einen offiziellen Baby Shark-Titel

Outright Games hat in letzter Zeit sein Portfolio für den Rest des Jahres 2023 stetig enthüllt. Im Laufe der Wochen waren wir in Ankündigungen von Paw Patrol World, Jumanji: Wild Adventures, Transformers: Earthspark - Expedition eingeweiht, und jetzt hat der Kinderspiele-Publisher eine weitere Ankündigung für seine Fans. Denn im September dieses Jahres wird ein rhythmisches Abenteuerspiel auf den Markt kommen, das auf der Marke Baby Shark von The Pinkfong Company basiert.

In diesem von RecoTechnologies entwickelten und als Baby Shark: Sing & Swim Party bekannten Spiel werden die Spieler entweder Baby Shark, Mommy Shark, Daddy Shark, Grandma Shark oder Grandpa Shark und begibt sich dann auf ein ozeanisches Abenteuer an sieben bekannten Orten aus den Videos. Die Idee wird sein, über den Ozean zum Musikwettbewerb namens Fin-Tastic Festival Urlaub zu machen, und zwar durch das Abschließen von Levels, die sich um Rhythmus- oder Runner-Gameplay drehen. Das Spiel bietet freischaltbare Kostüme und Skins, mit denen die Haifamilie angepasst werden kann, sowie 30 Lieder, die Sie während des Spiels genießen und mitsingen können.

Da es sich um einen Titel handelt, der für Jugendliche im Alter zwischen 3 und 6 Jahren entwickelt wurde, soll er zur Entwicklung der Lesefähigkeiten beitragen und sogar als Grundlage dienen, um Jugendliche an die Mechaniken und Systeme heranzuführen, die in Videospielen im Allgemeinen verwendet werden.

Baby Shark: Sing & Swim Party soll am 15. September 2023 für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch erscheinen, und Sie können sich den Ankündigungstrailer unten ansehen.