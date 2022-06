Outriders: Worldslayer vollständig enthüllt

Die Erweiterung für den Shooter von People Can Fly startet Ende Juni.

Und es wird eine Endspielübertragung für später am heutigen Tag geplant.

People Can Fly wollte vermeiden, dass man Outriders als Live-Service-Spiel abstempelt, denn diese Art von Spiel hat einen schlechten Ruf. Traditionelle Erweiterungen und...

People Can Fly kann noch nicht mit Gewissheit sagen, ob Outriders profitabel war

am 17. August 2021 um 17:56 NEWS. Von Magnus Groth-Andersen

Als Outriders am 1. April erschien, sah es so aus, als ob sich der Third-Person-Shooter von People Can Fly zu einem großen Hit entwickeln würde. Trotz der vielen...