Outriders führt erneut die wöchentlichen Steam-Charts an

Auch wenn Outriders weiterhin von technischen Problemen verfolgt wird, dominierte der Loot Shooter zum zweiten Mal in Folge die wöchentlichen Verkaufs-Charts von Steam. Nachdem letzte Woche der Dauer-Regent Valheim vom Thron geworfen wurde, dürfen sich People Can Fly nun also über eine erfolgreiche Titelverteidigung freuen.

Hier seht Ihr die aktuellen Wochen-Charts der meistverkauften Spiele bei Steam:

10. The Binding of Isaac: Repentance

09. Euro Truck Simulator 2 - Iberia

08. Valve Index VR Kit Package

07. Valheim

06. Halo: The Master Chief Collection

05. Horizon: Zero Dawn

04. Sea of Thieves

03. Forza Horizon 4

02. It Takes Two

01. Outriders

Weniger gut lief es für Outriders im Einzelhandel des Vereinigten Königreiches. Befand sich der Shooter letzte Woche noch auf Platz 6 der bestverkauften Disc-Versionen, verkaufte er in seiner zweiten Woche 74% weniger Einheiten und landete lediglich auf Platz 16.

Aktuell sieht die wöchentliche Top 10 aus dem UK-Einzelhandel folgendermaßen aus:

10. Assassin's Creed Valhalla

09. Ring Fit Adventure

08. Call of Duty: Black Ops Cold War

07. Grand Theft Auto 5

06. Monster Hunter Rise

05. Minecraft (Switch)

04. Super Mario 3D World + Bowser's Fury

03. Mario Kart 8: Deluxe

02. FIFA 21

01. Animal Crossing: New Horizons

Mit Dank an Gamesindustry.biz!