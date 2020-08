Outriders demonstriert Technomancer-Klasse nächste Woche noch vor der Gamescom

Der Release-Zeitplan wird gegen Ende des Jahres immer voller, da mehr und mehr Namen auf die neue Konsolengeneration springen wollen. People Can Fly, das Studio hinter Bulletstorm, möchte zusammen mit Square Enix den Third-Person-Shooter Outriders in diesem Zeitraum veröffentlichen und dafür muss jetzt ordentlich geworben werden.

Der Shooter scheint eine Art Erfahrung zwischen Destiny oder Anthem zu sein, allerdings kommt das Vorhaben wohl ohne Mikrotransaktionen aus, da der Fokus nicht auf Live-Elementen liege, sondern auf der narrativen Ebene. Kommenden Dienstag wird uns der Entwickler mehr Infos zum Spiel verraten, denn am 25. August um 18:00 Uhr möchte People Can Fly mit der letzten Charakterklasse die Gamescom inoffiziell eröffnen. Was der Technomancer alles drauf hat, das werden wir zu gegebener Zeit erfahren.