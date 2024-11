Outer Banks wurde für eine fünfte und letzte Staffel verlängert

HQ

Netflix hat beschlossen, dass wir nach der Ankunft von Staffel 4 von Outer Banks, oder besser gesagt teilweiser Ankunft, wenn die zweite Hälfte der Staffel am 7. November debütiert und ihre allererste Episode in Spielfilmlänge enthält, eine letzte Staffel der Teenie-Drama-Show bekommen werden.

Wie in einem Netflix-Tudum-Blogbeitrag bestätigt, wird erwähnt, dass die Serie grünes Licht für eine fünfte und letzte Staffel erhalten hat und dass derzeit an der Vorbereitung und dem Schreiben der Drehbücher gearbeitet wird, die die Ereignisse der Jagd nach dem schwer fassbaren Blue Crown in Staffel 4 fortsetzen werden.

Die Schöpfer Josh Pate, Jonas Pate und Shannon Burke haben einen Brief veröffentlicht, in dem sie erklären:

"Mit ein wenig Trauer, aber auch Aufregung lassen wir die vierte Staffel hinter uns und wenden uns der fünften Staffel zu, in der wir hoffen, unsere geliebten Pogues so nach Hause zu bringen, wie wir es uns vor Jahren vorgestellt und geplant haben. Die fünfte Saison wird unsere letzte Saison sein, und wir glauben, dass es unsere bisher beste sein wird. Wir hoffen, dass du mit uns noch einmal zum Surfbreak paddelst."

Es gibt kein Wort darüber, wann Outer Banks: Staffel 5 erscheinen könnte, aber wenn die Drehbucharbeit noch im Gange ist, könnte es 2026 werden, bevor wir zum Outer Banks von Carolina zurückkehren.