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Träumen Sie davon, dem Alltag zu entfliehen und die Natur in einem kitschigen Wohnmobil zu erkunden? Dann sind Sie bei Square Glades gemütlicher Camping-Simulation Outbound genau richtig zu suchen. Da der Start fast steht, haben wir einen Vorgeschmack darauf, was Outbound zu bieten hat – und es ist definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht!

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass Outbound ein storygetriebenes Spiel war, bei dem die Spieler die Landschaft in ihrem Wohnmobil erkunden, aber Outbound ist viel komplexer als das. Das Spiel beginnt mit einer malerischen Fahrt durch die Landschaft, und der Ton des Spiels wird sofort gesetzt, als Vögel zwitschern und die Sonne durch das Fenster scheint. Es ist friedlich und entspannend. Nach einer kurzen Fahrt wird man gebeten, irgendwo im Wald ein Lager aufzuschlagen, und eines der ersten Dinge, die ich getan habe, war, den nächsten Busch zu finden, ein paar Beeren zu pflücken und sie den Kaninchen zu füttern, die um meinen Wohnmobil herumlungerten. Das war ein kleines, aber schönes Detail von Square Glade, das das Spiel meiner Meinung nach perfekt zusammenfasst, und sie kennen definitiv ihr Publikum.

Die Open-World-Aspekte dieses Spiels sind spannend, und deine praktische To-do-Liste hält dich immer im Zaum. Gebiete müssen freigeschaltet werden; Zum Beispiel kann eine Brücke 10 Holzplanken benötigen, oder du musst einen Bauplan von einem der Signaltürme bekommen, um ein Handwerksrezept zu erhalten, um bestimmte Gegenstände herzustellen, um Bereiche freizuschalten. Darauf aufbauend, dass das Crafting-System einfach zu bedienen und sehr anfängerfreundlich ist. Ich stellte fest, dass es nicht schwer war zu verstehen, was man bauen sollte und wie, und ich hatte viel Spaß dabei, meinen kleinen Wohnmobil anzupassen.

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Ein weiterer Aspekt des Spiels, der wirklich Spaß machte, war das Erkunden aller wichtigen Orientierungspunkte auf der Karte, wie die Windmühle und das Baumhaus, die beide Rätsel enthalten, um Signaltürme freizuschalten und Baupläne herunterzuladen, um das Spiel voranzubringen. Ich mochte den Kern-Sammelaspekt dieses Spiels, und es wurde nie zu eintönig, Fasern oder Holz für mein Auto zu finden, und es war befriedidig, genug Materialien zu sammeln, um zum Beispiel ein Zahnrad für die Windmühle zu bauen. Der Mangel an Bedeutung führte jedoch dazu, dass das Herstellen von Lebensmitteln für mich keine Priorität mehr war, denn wenn es dunkel wird, sind Sprintstiefel aktiviert, mit denen man über die Karte rennen und zurück zu seinem Van laufen kann, um schlafen zu gehen. Selbst wenn du es nicht rechtzeitig zurückschaffst (was ich noch nicht getan habe), fällt dein Charakter trotzdem in Ohnmacht und wacht wieder im Van auf. Dadurch wird jeglicher Bedarf an Nahrung oder Planung überflüssig, um sicherzustellen, dass Fahrten aus der Sicherheit Ihres Wohnmobils in die Wildnis gut vorbereitet sind, um vor Einbruch der Dunkelheit zurückzukehren.

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Außerdem stellte ich fest, dass der Platz im Inventar zu klein war, sodass ich mich darauf verlassen musste, dass mein Wohnmobil jederzeit in meiner Nähe war, um alles, was ich mitnahm, abzulegen. Das wurde schnell schwierig, da der Van mit hoher Geschwindigkeit elektrische Ladung verbrauchte, sodass man nicht weit fahren konnte, bis man anhalten und mehr Material zum Aufladen suchen musste. Ich war an manchen Stellen an meinen Van gebunden, weil mir Platz im Inventar fehlte, und ich hätte es bevorzugt, die Karte zu Fuß mit einem größeren Inventar weiter zu erkunden, da das Sammeln ein so zentraler Bestandteil des Gameplays in Outbound ist.

Die Welt selbst ist recht simpel und leicht zu navigieren, was für Fahrten im Wohnmobil nützlich ist, aber auch ziemlich stagnierend, da sich dieselben Biome und Gebiete auf der gesamten Karte wiederholen. Außerdem gibt es kaum oder gar keinen Soundtrack, was für diejenigen angenehm sein kann, die mit einer fröhlichen, personalisierten Spotify-Playlist im Hintergrund spielen möchten; Dies trägt jedoch zur Isolation im gesamten Spiel bei und macht es ziemlich langweilig. Das Fehlen von NPCs im Spiel ließ es sich etwas leer anfühlen, und die einzige Kommunikation erfolgt über Briefe, die über die Karte verstreut sind und die der Spieler lesen kann, in denen steht, dass der Hausbesitzer zum Blumenfest gegangen ist oder dass das Gebiet repariert werden muss, und sie hoffen, dass man es selbst herausfinden kann. Das ließ die Welt etwas isolierend wirken, und ich denke, das Spiel hätte von einigen skurrilen NPCs oder Begleitern profitiert.

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Das Spiel ist friedlich, manchmal fast zu friedlich... Das führte dazu, dass ich mir mehr vom Spiel wünschte, wie eine Begegnung mit Waldbewohnern oder eine Interaktion mit einem anderen Camper. In ähnlicher Weise ist die Sprachausgabe mittelmäßig, aber nichts übermäßig nerviges oder repetitives, einfach langweilig, was mich schließlich dazu brachte, das Ganze zugunsten der zwitschernden Vögel und plätschernden Bäche auszuschalten.

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Wenn du neu im Bereich Gaming und Open-World-Spiele bist, ist Outbound eine vernünftige erste Empfehlung für dich zum Spielen. Es ist einfach, wenig Einsätze, gemütlicher Campingspaß mit zugänglichen Rätseln und Sammelelementen, die als Mehrspieler-Spiel noch besser erlebt werden. Dennoch habe ich das Gefühl, dass etwas fehlt, denn es ist manchmal fast zu simpel und es fehlt jeglichen echten Dialog, Soundtrack oder NPC-Interaktion. Leider reicht Outbound für mich in Sachen Kreativität und Innovation nicht mehr ab, und ich hatte auf mehr gehofft.

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