Out of Sight: Stage Fright

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Es war nicht ohne Schwächen, aber die Art, wie The Gangs Out of Sight mit Perspektive spielte und ein ziemlich einzigartiges Rezept für Rätsel servierte, reichte aus, um mich für kurze Zeit zu unterhalten, als ich das Grundspiel vor 10 Monaten rezensiert habe. Ähnlich wurde ich natürlich neugierig, als ich hörte, dass der Entwickler einen 'letzten Akt' in der Pipeline hatte, was diese Erweiterung bieten würde und wie sie effektiv als Vorhang für das Second-Person-Abenteuer dienen würde.

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Ja, ja, ich benutze viel Theaterjargon, aber aus gutem Grund. Das Stage Fright-DLC für Out of Sight dreht sich ganz darum, ein Stück aufzuführen, das die Hintergrundgeschichte eines der Geisterkinder erzählt, die in diesem verdrehten Herrenhaus gefangen sind. Es ist ein kurzes Erlebnis, bei dem man nach etwas mehr als einer Stunde den Abspann abspielen kann (was zwischen einem Drittel und einem Viertel der Länge des Hauptspiels entspricht), und es bietet drei Actionkapitel, in denen man als Sophie und Teddy einen neuen Flügel des Hauses erkundet, Clayton ausweicht und die benötigten Gegenstände sammelt, um die Performance zu vollenden.

Aus spielerischer Sicht sehen wir uns ein sehr ähnliches Setup wie im Grundspiel an, bei dem man sich durch Korridore bewegt, um Mausefallen und andere Gefahren zu vermeiden, die Clayton auf seine Anwesenheit aufmerksam machen könnten, bevor man dann größere Räume erreicht, in denen man zwischen Ego- und Second-Person-Perspektive wechseln muss, um weiterzukommen. Die gleiche Logik gilt: Die Protagonistin von Sophie ist blind, aber sie kann durch die 'Augen' ihres Teddybären sehen, was bedeutet, dass man erkundet, wie man den Bären für das First-Person-Gameplay dicht an Sophies Brust hält, bevor man Teddy an bestimmten Stellen absetzt, um eine CCTV-ähnliche Sicht zu bekommen, die das Gameplay fast an altmodische Horrorprojekte wie Resident Evil erinnern lässt. wo man Dinge aus der Ferne sieht, aber die Figur trotzdem dreidimensional bewegen kann, während man auf sie hinabschaut.

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Diese Prämisse und die Möglichkeit, zwischen Perspektiven zu wechseln, machen Out of Sight besonders, da die Rätsel und das Gameplay eigentlich ziemlich einfach und unkompliziert sind, aber die Perspektivwechsel verleihen dem Ganzen eine zusätzliche Dimension. Außerdem sollte erwähnt werden, dass Out of Sight und diese Stage Fright-Erweiterung den Spieler nicht besonders herausfordern, da die Lösungen für Rätsel oft recht leicht zu lösen sind und die etwas komplexeren Probleme den wenigen Sammelobjekten überlassen werden. Zugegeben, das mag ein Eindruck von jemandem sein, der über umfangreiche Erfahrung mit Horrorspielen und den Rätseln verfügt, sodass weniger vertraute Fans die Rätsel vielleicht etwas anspruchsvoller finden, aber unabhängig davon sprechen wir hier nicht von komplexer Escape-Room-Komplexität.

Stage Fright ist wie das Hauptspiel oft am besten, wenn wir einfach die Atmosphäre und Atmosphäre des unheimlichen Herrenhauses genießen dürfen, was einem immer wieder einen Schauer über den Rücken jagt. Allerdings finde ich, dass dieser Erweiterung der gleiche Biss fehlt, den manche Teile von Out of Sight bieten, denn Clayton ist in diesem DLC ein eher schlechter Stalker und stellt kaum eine Bedrohung für den Spieler dar, anders als sein Auftritt in der Hauptgeschichte oder wie Lady Janna ständig deine Erkundung bedroht. Mehr Angst, ein stärkerer Fokus darauf, den Spieler unruhig zu machen, hätte in Stage Fright viel geholfen, besonders da das Abenteuer ziemlich schnell vorbei ist und es nicht die gleiche Zeit hat, um denkwürdige und größere Momente vorzubereiten, in denen mehr auf dem Spiel steht.

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Dennoch sorgt das Stage Fright-DLC für Out of Sight für ein kurzes Abenteuer, das man erleben kann, ohne das Hauptspiel gespielt zu haben und das man für weniger als 5 Pfund ergattern kann, genug zur Unterhaltung. Die Art, wie dieses Spiel mit der Perspektive spielt, fesselt weiterhin, und die Atmosphäre ist so erdrückend, dass sie deine Aufmerksamkeit fesselt, auch wenn sie von einem aggressiveren und proaktiveren Bösewicht profitieren würde. Letztlich ist es ein passender Abschluss für dieses interessante Horror-Abenteuer.