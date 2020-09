Othercide wird leichter, sobald Switch-Version erscheint

Am 10. September wird Othercide auf der Nintendo Switch erscheinen, das bestätigte Publisher Focus Home Interactive gestern in einer Pressemitteilung. Am gleichen Tag wird das Game auf PS4, Xbox One und PC ein neues Update erhalten, mit dem der Hauptkritikpunkt am Spiel umgangen werden kann. Die frustrierende Roguelike-Spielerfahrung soll mit einem neuen Spielmodus namens "Dream Mode" erweitert werden, damit Spieler eine insgesamt zugänglichere Kampagnenerfahrung vorfinden und die Geschichte erleben können, ohne mehrmals neu starten zu müssen. Der offiziellen Pressemitteilung konnten wir leider nicht entnehmen, ob der Dream-Mode auch der Switch-Fassung beiliegt, aber wir haben nachgefragt und aktualisieren diese Meldung, sobald wir Feedback erhalten.

