Ori-Entwickler Moon Studios arbeitet an einem Action-Rollenspiel

Den wunderschönen, herausfordernden und emotionalen Plattformer Ori and the Blind Forest kennen viele Spieler. Weniger bekannt ist dahingegen, dass das verantwortliche Entwicklerstudio Moon Studios aus unserem Nachbarland Österreich kommt. Ori and the Will of the Wisps, das nächste Projekt des Teams, soll im März veröffentlicht werden, doch wir wissen bereits, was das Studio danach machen möchte. Gamasutra hat eine Stellenausschreibung gefunden, in denen Senior-Designer für ein Action-RPG gesucht werden. Die neuen Kräfte sollen den Österreichern dabei helfen, das ARPG-Genre zu "revolutionieren". Klingt verständlicherweise etwas wage, aber falls die Leute ihre hohen Produktionswerte beibehalten, kann das sicher etwas werden.

Quelle: Eurogamer.