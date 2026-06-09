Orbitals startet am 3. September

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Orbitals, das neue Koop-Spiel von Shapefarm und Kepler Interactive, hat sein Veröffentlichungsdatum. Für alle, die dachten, sie könnten irgendwann im September eine Chance bekommen: Wir haben schlechte Nachrichten, denn der Film erscheint am 3.

Mit stilvollen, von Anime inspirierten Grafiken spielt Orbitals in einer retro-galaktischen Welt, in der du futuristische Geräte benutzen musst, um dein Schiff durch die Sterne treiben zu lassen und verlassene Raumstationen voller Rätsel und mehr zu erkunden.

Da Hazelight weiterhin die dominierende Kraft in reinen Koop-Erlebnissen für zwei Spieler ist, müssen wir sehen, ob Shapefarm einen Versuch gegen den König wagen und ein großartiges Spiel liefern kann, das im gesättigten Raum des September 2026 heraussticht.