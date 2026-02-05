Orbitals erscheint im Sommer für die Nintendo Switch 2

HQ

Zum Auftakt der Nintendo Direct: Partner Showcase haben wir gerade einen weiteren Einblick in Shapefarms mit Spannung erwartetes und wirklich beeindruckendes kooperatives Abenteuer namens Orbitals bekommen.

Mit einer auffälligen Art-Direction, die an die ikonische Arbeit von Akira Toriyama erinnert, hat der neueste Vorgeschmack des Projekts zwar leicht auf die Launch-Pläne des Spiels eingegangen, aber auch auf einige der Mechaniken fokussiert, die im Spiel verwendet werden.

Zum einen konnten wir das Scraphook kennenlernen, das als Werkzeug dient, um die Umgebung zu manipulieren und ansonsten geschlossene Plattformen freizuschalten. Hinzu kommt das Liquid Launcher, ein praktisches Produkt, das Blumenplattformen mit der nötigen Flüssigkeit zum Blühen versorgt und sogar überhitzte Oberflächen kühlen kann. Schließlich tauchte auch der Beam Cannon auf, um seine Hindernisüberwindungsfähigkeiten zu demonstrieren.

Darüber hinaus konnten wir erfahren, dass Orbitals GameShare bei dessen Debüt unterstützen wird, was bedeutet, dass es zwar exklusiv für die Nintendo Switch 2 sein wird, die Funktion aber auch Nutzern auf der Switch 1 ermöglicht, das Geschehen zu genießen.

Wenn wir uns das Startfenster ansehen, wissen wir nur, dass es irgendwann im Sommer geplant ist.