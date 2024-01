Oppenheimer gewinnt die meisten Preise bei den Golden Globes

HQ

Gestern Abend fanden die Golden Globes statt, und es scheint, als hätten wir einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen, wie sich die Preisverleihungssaison 2024 entwickeln wird. Christopher Nolans Oppenheimer war dazu bestimmt, ein Spitzenreiter für viele Preisverleihungen zu sein, aber jetzt hat er seine Macht mit 5 Siegen gestern Abend unter Beweis gestellt.

Es war die höchste Auszeichnung, die ein einzelner Film bei den Golden Globes mit nach Hause nahm, da er den Preis für den besten Film - Drama, die beste Regie, die beste Filmmusik, den besten Hauptdarsteller für Cillian Murphy und den besten Nebendarsteller für Robert Downey Jr. gewann

Auch die andere Hälfte des als Barbenheimer bekannten Kino-Events konnte ein paar Siege einfahren. Billie Eilish gewann den Preis für den besten Originalsong für What Was I Made For und Margot Robbie nahm zusammen mit Greta Gerwig einen Preis für ihre Leistung an der Kinokasse entgegen.

An anderer Stelle gewann Emma Stone den Preis für die beste Hauptdarstellerin in einem Musical oder einer Komödie für Poor Things, und Lily Gladstone gewann den ersten von (wahrscheinlich) vielen Preisen für ihre Leistung in Killers of the Flower Moon. The Boy and The Heron schaffte es auch, den ersten Sieg für einen nicht-englischen Film in der Kategorie "Best Animated Motion Picture" zu erzielen.

Danke, DiscussingFilm.