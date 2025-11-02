Only Murders in the Building überquert den großen Teich für Staffel 6

HQ

Während wir Jahre auf neue Staffeln von One Piece, Stranger Things, The Witcher, Wednesday, Bridgerton und den anderen großen Serien von Netflix warten müssen, haben es die Leute von Hulu geschafft, fünf Jahre lang eine ganze neue Staffel des gefeierten Only Murders in the Building herauszubringen. Anscheinend wird sich dies auch bis ins Jahr 2026 fortsetzen, da nun Staffel 6 angekündigt wurde.

Die beliebte und gut aufgenommene Serie mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez in den Hauptrollen wird für eine weitere Runde von Episoden zurückkehren, aber im Gegensatz zu den Vorgängern wird diese New York City hinter sich lassen und stattdessen eine Geschichte bieten, die in London spielt.

Wir haben keine Details zur Handlung oder weitere Informationen, aber diese Serie läuft wie am Schnürchen, so dass wir zweifellos im Frühjahr und Sommer 2026 mit weiteren Informationen rechnen können, bevor eine Premiere sehr wahrscheinlich im Herbst stattfindet.