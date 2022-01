Online-Universum von Nightingale könnte "eine Million Reiche" haben

HQ

Vor ein paar Wochen enthüllte Inflexion Games bei den Game Awards ein Spiel namens Nightingale. Der Titel wurde sehr vage als Survival-Spiel in einer viktorianischen Fantasy-Welt vorgestellt, in der sich mehrere Spieler gleichzeitig tummeln. Die Enthüllung hat bei uns vor allem Fragen aufgeworfen und deshalb haben wir die Entwickler gebeten, uns eine genauere Vorstellung ihres Projekts zu geben. Aaryn Flynn, der Geschäftsführer und Studiochef von Inflexion, war so freundlich, uns etwas Klarheit zu verschaffen.

„Die Idee [hinter] unserer gemeinsamen Welt ist die, dass viele Survival-Crafting-Spiele am Ende isolierte Server und isolierte Erfahrungen bieten, die vom Rest der Community [getrennt sind]. Wir investieren viel in unsere Infrastruktur und in unsere Fähigkeiten, den Spielern eine vollständig vereinte Community zu bieten", behauptet Flynn. „Wir möchten, dass sich die Spieler jederzeit vereint und miteinander verbunden fühlen. Sie können alleine spielen und müssen nicht mit anderen spielen, das ist ihre Entscheidung. Doch wenn ihr mit anderen spielen möchtet, falls ihr mit euren Freunden zusammenspielen [und] diese gemeinsame Erfahrung haben möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, euch mit ihnen zu verbinden, sie in eurem Reich [willkommen zu heißen] und [an der Online-Erfahrung] teilzuhaben. Ihr könnt auch andere Reiche besuchen."

Flynn beschreibt im Gespräch intensiv das Gefühl der Verbundenheit und behauptet, dass Nutzer in den verschiedenen Spielwelten "großartiges Gameplay" erwarten können. Was damit konkret gemeint sein könnte, wollte uns der Manager im gesamten Gespräch nicht verraten. Stattdessen sprach er lieber über Portale und Grenzen der zu erkundenden Welten:

"Wir werden in Zukunft über einige [dieser] Details sprechen, sobald wir sie alle fertiggestellt und vorbereitet haben. [Damit ist gemeint:] Wie Spieler [...] mit Portalen interagieren und wie sie ihren Realm einrichten werden, um [Besucher zu empfangen und andere Spieler] zu besuchen", antwortete Flynn. „Wir haben intern im Team ein Sprichwort, wenn wir über [...] Portale und [die] vereinte Community sprechen: 'Eine Million Reiche, ein Universum'. [Es geht] um diese Vorstellung, dass es da draußen unzählige Reiche geben könnte. Gleichzeitig möchten wir immer, dass die Spieler das Gefühl haben, [entscheiden zu können, zu zweit zu spielen, sofern beide Spieler] online sind. Wir möchten, dass sich unsere Spieler immer als Teil dieser einzigen, vereinten Community fühlen."

Im weiteren Verlauf des Interviews schneidet der Geschäftsführer die Themen Fantasy, die Geschichte von Nightingale und die Bereiche Waffen und Fähigkeiten an, wird aber bei keinem dieser Punkte konkret. Der Titel soll 2022 auf dem PC starten und ehrlich gesagt sind wir nach dem Gespräch noch genauso ratlos wie zuvor...