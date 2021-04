Online-Event: Hot Wheels Unleashed morgen in Aktion

Per Social Media haben die Entwickler*innen von Milestone einen Livestream angekündigt, in dem sie zum ersten Mal ein Gameplay-Video aus ihrem Arcade-Racer Hot Wheels Unleashed zeigen wollen. Zudem sollen während des Streams nähere Details zum Spiel verraten werden. Los geht es morgen um 20 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt der Online-Veranstaltung über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Milestone beiwohnen, also entweder über YouTube, Facebook oder Twitch.

Hot Wheels Unleashed soll am 30. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Playstation 4|5 und den PC erscheinen.