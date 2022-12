One Piece Odyssey erhält ausführliches Video

HQ

Wir sind es gewohnt, zu kämpfen und zu handeln, wenn es um One Piece-Spiele geht, aber ILCA und Bandai Namco haben sehr unterschiedliche Pläne für One Piece Odyssey. Dies ist ein ziemlich traditionelles J-RPG mit vielen cleveren Systemen, um das Spiel interessant, herausfordernd und lohnend zu machen.

Jetzt haben wir einen neuen Trailer für das Spiel erhalten, in dem wir die verschiedenen Spielmechaniken besser verstehen, die dies hoffentlich zu einem herausragenden Abenteuer machen werden. Dazu gehört eine sehr großzügige Verwendung vieler Charaktere, die wirklich Spaß zu machen scheint, wenn One Piece Odyssey am 13. Januar nächsten Jahres für PC, PlayStation und Xbox erscheint.