Ich schaue japanische Animationen, seit ich ein Teenager war. Es sind mehr als 20 Jahre großartiger Geschichten, Romanzen, Kämpfe und ausgefallener Frisuren mit einer ganzen Reihe von Themen, das Ergebnis der unendlichen Fähigkeit der Schöpfer, sich vorzustellen, welche Charaktere und Handlungsstränge ihnen in den Sinn kommen. Jetzt, weit in meinen Dreißigern, gibt es nur eine Anime-Serie, der ich zugebe, regelmäßig zu folgen: One Piece. Eichiro Odas Opus magnum, eine Serie über einen Jungen, der der neue König der Piraten werden will, klebt mich seit zwei Jahrzehnten auf dem Bildschirm (und in geringerem Maße auf den Seiten des Mangas). In dieser Zeit hat es verschiedene Phasen von unterschiedlicher Qualität in seiner Geschichte und Animation durchlaufen, und ich denke, dass diese Idee auch auf die Videospieladaptionen von One Piece übertragen werden kann.

Die Geschichte von One Piece hat sich nicht gerade gut von den Seiten oder den wöchentlichen Episoden auf die Videospiele übertragen. Und während weniger storybasierte Titel wie die Musou-Serie One Piece: Pirate Warriors es geschafft haben, etwas von der Essenz dessen zu extrahieren, wie es ist, ein Mitglied von Monkey D. Ruffys Crew zu sein, sind andere wie One Piece: World Seeker kläglich daran gescheitert, eine Erfahrung zu liefern, die ihrem Namen gerecht wird. Und jetzt kommen wir zu One Piece Odyssey, einem völlig originellen Teil mit Oda-sans Hand hinter dem Design von zwei der neuen Hauptcharaktere und der Gestaltung ihrer Geschichte, während das Franchise 25 Jahre feiert.

In dieser Odyssee der Mugiwaras finden wir die Besatzung schiffbrüchig auf einer mysteriösen Insel namens Waford, wo eine uralte Macht schlummert, während die Weltregierung sie in Sicherheit bringen will. Als unsere Helden versuchen, ihr Schiff zu reparieren und ihre Habseligkeiten (wie Brooks Leiche, die auf See gesunken ist) zurückzuholen, werden sie von zwei Bewohnern der Insel, Lim und Adio, überrascht. Beide sind eher misstrauisch gegenüber dem Piratenstatus von Luffy und seinen Freunden, und insbesondere Lim nutzt seine Teufelsfrucht, um die Crew ihre Fähigkeiten "vergessen" zu lassen. Obwohl das Missverständnis schnell aufgelöst wird, muss unsere Crew, um ihre Fähigkeiten wiederzuerlangen, das Gedächtnis, die Welt der Erinnerungen betreten und Versionen einiger ihrer besten Abenteuer "zurückrufen", um ihre Kampffähigkeiten wiederzuerlangen.

Die Prämisse könnte durchaus als apokryphische Saga des ursprünglichen Anime durchgehen, und ohne Zweifel sind sowohl das Design von Waford Island als auch die Struktur, in die das Abenteuer unterteilt ist, einige der besten Merkmale von Odyssey. Das Eintauchen in die alten Geschichten der Mugiwaras (wie Arabasta, Water 7 oder Dressrosa) führt uns erneut dazu, einige großartige Charaktere und Verbündete von Ruffys Geschichte zu treffen, wenn auch auf fiktive Weise, während wir uns den großen Schurken der Sagas stellen und sie besiegen, die in der Welt der Erinnerungen stärker sind als je zuvor. Darüber hinaus hat Odyssey das bisher beste Design und die beste Animation für ein One Piece-Spiel und übertrifft World Seeker bei weitem. Das Charakterdesign sowie das Aussehen jeder Umgebung, Animation und jedes Objekts ist sorgfältig ausgearbeitet. Ein Zeichen des Respekts von ILCA für Oda-sans Arbeit. Aber die Gewässer werden bald turbulent und leider verdirbt One Piece Odysseys Ansatz als streng manuelles JRPG das Erlebnis fast von Anfang an.

Die "offene" Welt von Odyssey (darauf werde ich später zurückkommen) wird erkundet, indem man mit Charakteren spricht, generische Quests wie "Besiege einen bestimmten Feind" oder "Sammle eine bestimmte Anzahl von Gegenständen" durchführt und Feinde in rundenbasierten Kämpfen mit einem Schema von Optionen schleift, das seit der ersten Dragon Quest vorhanden ist: Menü "Angriff", "Fertigkeit verwenden", "Element verwenden" oder "Gruppenoptionen". Und das ist es. Es bringt keine zusätzlichen oder frischen Elemente in die Formel. Es gibt nur ein Stärken- und Schwächensystem zu berücksichtigen (eine Stein-Papier-Schere-Formel mit Stärke, Geschwindigkeit und Technik), das genauso albern klingt wie der Vergleich zum Kinderspiel. Fähigkeiten werden wiederhergestellt und verbessert, indem charakterspezifische leuchtende Würfel gesammelt werden. In ähnlicher Weise können wir auf den verstreuten Campingplätzen, auf denen die Gruppe anhalten kann, die Enzyklopädie der Feinde konsultieren, Gerichte kochen und Munition herstellen, die wir als Power-Ups im Kampf verwenden können. Und abgesehen von dem einen oder anderen Dialog, der uns ein Lächeln ins Gesicht zaubert, bleibt der Ansatz für viele, viele Stunden derselbe.

Und die Welt (die mit dem grafischen Sprung perfekt funktioniert hätte) ist in breiten Abschnitten belassen, die nichts anderes als sehr breite Wege und passierbare natürliche Umgebungen sind, so dass Sie sich auch unbequem und langsam bewegen müssen, wie ich in meinen ersten Eindrücken des Spiels erwähnt habe. Es macht keinen Spaß, eine Stunde Echtzeit damit zu verbringen, zwischen zwei Kartenabschnitten herumzuwandern, Gegenstände vom Boden aufzuheben, möglicherweise eine Nebenquest abzuschließen und zwei entfernten NPCs zuzuhören, die darüber diskutieren, einen besonderen Gegenstand zu tragen. Es mag Jahre her sein, aber es ist etwas, woran sich selbst die Puristen des Rollenspiel-Genres nicht mit Leidenschaft erinnern. Diese endlosen "stundenlangen" Abschnitte, die ein Spiel ausdehnen, das davon profitiert hätte, um 60% in der Länge reduziert zu werden.

One Piece Odyssey ist ein Spiel, das Fans des Mangas oder Anime ansprechen wird, aber seien Sie gewarnt, dass es eine langsame, erschütternde und manchmal sogar langweilige Reise sein wird. Natürlich gibt es einige gute Dinge: Die Geschichte ist großartig, sowohl für den "neuen" Teil als auch für die Rückblenden in die Vergangenheit, und es würde viel besser funktionieren, wenn das Tempo, wie die Geschichte dargestellt wird, passen würde.

Zusätzlich zu den Charakterdesigns, Animationen und der Umgebung hat das Spiel einen fantastischen Soundtrack und die tadellose Arbeit der Originalsprecher aus der TV-Serie, um die Witze kommen zu lassen und uns mit jeder Situation zum Lächeln zu bringen, die wir mit diesen Charakteren teilen, die seit so vielen Jahren bei uns sind. Aber viele andere One Piece-Spiele haben es in der Vergangenheit getan. Mit Odyssey war die Hoffnung, dass wir eine angemessene Adaption dieser großartigen Geschichte für das Videospielmedium sehen könnten. Leider ist One Piece Odyssey, obwohl wir unsere Hoffnungen wieder geweckt haben, nicht das richtige Spiel.