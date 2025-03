Landwirtschaftssimulatoren sind seit langem ein beliebtes Genre in der Spielewelt und mit Hits wie Harvest Moon und Stardew Valley haben Millionen von Spielern Entspannung bei der Pflege eines virtuellen Bauernhofs gefunden. Der neueste Titel, der unter den digitalen Ackerflächen erfolgreich ist, hört auf den Namen One Lonely Outpost, aber anstelle klassischer Umgebungen aus Grün und Harmonie versuchen wir stattdessen, eine Gesellschaft auf einem fremden Planeten aufzubauen.

Die Prämisse ist ziemlich einfach. Du beginnst damit, deinen eigenen Charakter zu erschaffen, und dann hast du die Aufgabe, einen fernen Planeten zu kolonisieren und eine Gesellschaft weit weg von der Erde aufzubauen. Sobald dein Raumschiff gelandet ist, geht es also darum, Mineralien abzubauen, Sand wegzublasen und Getreide anzubauen, während du langsam mehr über den Himmelskörper lernst, der zu deiner neuen Heimat geworden ist. Es gibt weder in der Erzählung noch im Gameplay etwas Fortschrittliches oder Innovatives, und alles, was in One Lonely Outpost passiert, haben wir schon in ähnlichen Abenteuern gesehen.

Harvest Moon oben zwischen den Sternen.

Obwohl das Rezept bekannt ist, bedeutet das nicht, dass die Aromen nicht angenehm sind. Denn dieser kleine Indie-Titel bietet mit seiner lockeren Spielbarkeit und dem Fokus auf Stimmung und Atmosphäre viel Charme und Gelassenheit. Die hübsche Pixelkunst leistet gute Arbeit, um die düstere Umgebung zu vermitteln, und mit der Zeit siehst du, wie der bräunlich-graue Planet langsam grüner und lebendiger wird, während du das Land bewirtschaftest und deine Farm erweiterst.

Es sollte jedoch gesagt werden, dass die Steuerung manchmal etwas unnötig kompliziert sein kann (vor allem auf der Konsole) und es manchmal viel zu viele Tastendrücke braucht, um einfache Aufgaben zu erledigen. Zum Beispiel sollte das Zerlegen von Mineralien (etwas, das Sie ziemlich häufig tun müssen) natürlich nur einen winzigen Knopfdruck erfordern, sondern Sie müssen zuerst das richtige Werkzeug einschalten und dann einen weiteren Knopf drücken, der den betreffenden Stein langsam zerkleinert. Es mag sich wie eine Kleinigkeit anhören, aber in einem Spiel mit vielen kleinen Aufgaben, die täglich erledigt werden müssen, ruiniert die klobige Steuerung den Ablauf.

Der Abbau von Mineralien gehört zum Alltag.

Das Tempo im Allgemeinen hätte auch deutlich erhöht werden können, da es gefühlt viele Stunden Spielzeit braucht, um zufriedenstellende Fortschritte zu sehen. Stardew Valley zum Beispiel hat eine Menge Inhalt, aber es fühlte sich nie langweilig an, etwas, das man leider nicht immer von One Lonely Outpost behaupten kann. Denn manchmal fühlt es sich so an, als würdest du nur darauf warten, dass etwas Neues passiert, und nachdem du einige automatische Lösungen für deine Farm freigeschaltet hast, enden die Tage auf dem verlassenen Planeten etwas mühsam und langwierig.

Nichtsdestotrotz gibt es immer noch eine Menge Spaß für diejenigen, die diese Art von Genre mögen. Es ist klar, dass die Entwickler Zeit und Leidenschaft in die Schaffung eines gemütlichen Abenteuers gesteckt haben, das nicht zu sehr an der Hand hält und viel Wert darauf legt, eine ruhige Umgebung zum Entspannen zu schaffen. Mit anderen Worten, es gibt Potenzial, und wenn Sie Spiele wie Harvest Moon, Animal Crossing, Stardew Valley und Graveyard Keeper mögen, könnte es sich lohnen, einen Blick auf One Lonely Outpost zu werfen.

