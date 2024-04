One Last Breath kündigt grüne Collector's Edition für den Sommer an

HQ

One Last Breath von den spanischen Moonatic Studios hat uns vor einiger Zeit mit seinem "Öko-Abenteuer" beeindruckt, in dem wir Gaia helfen mussten, den Planeten zu retten, indem wir das Pflanzenleben wiederherstellen. Nach den Ehrungen auf der Gamescom 2022 präsentiert One Last Breath nun seine Collector's Edition "Seeds of Hope", die diesen Sommer dank Selecta Play für PS5 und Nintendo Switch erhältlich sein wird.

Dies ist nicht nur eine großartige Gelegenheit, das Spiel in physischer Form in die Hände zu bekommen, sondern Sie werden auch dazu beitragen, das Leben auf dem Planeten zu erhalten und zu keimen. One Last Breath - Seeds of Hope wird in einer speziellen Ein-Würfel-Box aus Algen geliefert, die ein exklusives 16-seitiges Comic-Buch, einen biologisch abbaubaren Torftopf, eine Substratscheibe und eine Samen-"Bombe" enthält. Alles ist im Lieferumfang enthalten und gebrauchsfertig: Einfach Wasser hinzufügen und die Pflanze wird wachsen. Darüber hinaus enthält die Spielschachtel eine Spielanleitung, etwas, das man auf dem heutigen Markt nicht oft sieht.

Die Collector's Edition von One Last Breath ist ab diesem Sommer für 69,99 € erhältlich. Werden Sie es kaufen?