Omni-Man wird auch in Staffel 3 noch da sein Invincible

Omni-Man ist vielleicht nicht der Protagonist von Invincible (der Schlüsselteil steckt im Namen der Serie), aber er spielt eine wichtige Rolle in der Serie. Im weiteren Verlauf von Mark AKA Invincible ist Omni-Man ein wichtiger Bestandteil der meisten Schlüsselmomente bisher.

Laut Omni-Mans Synchronsprecher J.K. Simmons werden wir in Staffel 3 von Invincible weiterhin mehr von Omni-Man sehen. Er sagte folgendes zu ScreenRant:

"Ja, ich bin ziemlich weit. Und noch einmal, eines der Dinge, die ich wirklich interessant finde an der Art und Weise, wie Robert, Simon und das ganze Team dies weiterhin konzipieren, ist, dass es wie eine Art Wellenreiten ist. Manchmal sind es sanfte Wellen, und manchmal prallen sie gegen die Felsen, weil es sich manchmal so anfühlt, als würden wir Nolan fast aus den Augen verlieren oder den Fokus auf diese Figur verlieren.

"Und dann kommen wir zurück und bekommen eine große Dosis davon, aber für mich fühlt es sich nie so an, als würden wir zu viel bekommen. Und in den Phasen, in denen wir nicht viel sehen, denke ich, dass es eine wirklich interessante kreative Entscheidung ist, sich nicht nur auf andere Dinge zu konzentrieren, sondern diese Art von Vorfreude und diese Art von Mysterium aufzubauen, was zum Teufel mit Nolan los ist, während wir uns nicht auf ihn konzentrieren. Also, ja, für mich gehört das alles dazu, um es frisch zu halten. Und ja, es wird in Zukunft noch mehr Nolan geben, aber es wird irgendwie weiter wachsen und schwinden."

Erwarten Sie also nicht, dass die Serie in absehbarer Zeit zu Omni-Man: The Show wird, denn es scheint, dass wir zu jeder Zeit mehr und weniger von dem Antihelden sehen werden. Trotzdem wird es nicht so lange dauern, bis Invincible Staffel 3 wartet, denn es scheint, dass bereits daran gearbeitet wird.