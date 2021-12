HQ

Am Abend wurde das Erscheinungsdatum von OlliOlli World bekanntgegeben. Roll7 wird den Titel am 8. Februar 2022 zum Preis von 30 Euro verkaufen, auf den Plattformen PC, Xbox One/Series, PS4/PS5 und Nintendo Switch. Ein stylischer Gameplay-Trailer zeigt euch noch einmal in gebündelter Form, was euch in diesem bunten Skateboard-Spiel erwartet: