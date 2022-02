HQ

Es gibt fünf unterschiedliche Gebiete mit jeweils knapp 20 Leveln, die durch eine bestimmte Ästhetik und besondere Hindernisse definiert werden.

Es ist schon lange her, dass mich ein Arcade-Spiel so sehr interessiert hat, wie OlliOlli World. Ich hab mir das Geschicklichkeitsspiel des Entwicklerstudios Roll7 jetzt ein paar Wochen lang angesehen und mir gefällt es richtig gut. Uns begrüßt ein farbenfroher Look mit comicartigen Details und einer Farbpalette aus Pastelltönen. Der gewählte Zeichenstil erinnert mich an die Cartoon-Reihe „Adventure Time" und auch den Humor scheinen sich die Entwickler von dort abgeguckt zu haben. Diesmal gibt es auch eine Geschichte, die zwar nicht unbedingt zu den großen Stärken des Spiels zählt, aber für frischen Wind sorgt.

Die Vorgänger (besonders der zweite Teil, der das Herz meines Kollegen Mike Holmes erobern konnte) waren die Basis für den dritten Ableger, der abwechslungsreiche Umgebungen, viele Hindernisse, einen Untergrund, auf dem wir richtig Fahrt aufnehmen können, und einen herausfordernden Schwierigkeitsgrad (der euch mehr als einmal in den Wahnsinn treiben wird) in sich vereint.

Wir übernehmen die Rolle eines unbekannten Skaters, der die nächste Skateboard-Legende von Radlandia werden will. Dank der Anleitung und der Tipps, die uns unsere charismatischen Skate-Kumpels geben, lernen wir schnell all die Tricks und Fähigkeiten, die es braucht, um sich bei den Skate-Göttern in Gnarvana einzureihen - an diesem Ort versammeln sich die größten Stars der Szene.

Die Anpassungsoptionen reichen von Anzügen, über Frisuren und Accessoires bis hin zu neuen Boards.

Das ist nicht unbedingt die originellste Prämisse, aber sie dient als roter Faden und gibt den verschiedenen Gebieten Kontext. Jedes neue Areal hat eine Verbindung zu einem der Skate-Götter und es weist einen eigenen Stil auf. Es gibt fünf Gebiete mit jeweils ungefähr 18 Leveln, die durch eine bestimmte Ästhetik und Hindernisse definiert werden. All diese Strecken verlangen von uns den Einsatz spezieller Tricks und wir sollen gleichzeitig drei Top-Skater in einem Rennen schlagen.

Mit jedem erreichten Ziel und jedem abgeschlossenen Level schalten wir neue Klamotten für unseren Skater frei. Die Anpassungsoptionen reichen von Anzügen, über Frisuren bis hin zu Accessoires und neuen Boards. Es gibt unzählige Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Skaters, aber das Spiel glänzt vor allem mit seiner erstaunlichen Spielbarkeit - obwohl jedes Level in OlliOlli World eine gnadenlose Herausforderung ist.

Die Tutorials am Anfang eines jeden Gebiets erläutern uns zwar die Grundlagen der Tricks, aber die Abschnitte werden exponentiell komplizierter und jeder Fehler setzt uns an den letzten Checkpoint zurück. Wir fahren mit voller Geschwindigkeit über Rampen, grinden auf Rails oder an der Wand, springen über Treppen und weichen Löchern aus. Das alles soll mit Tricks zu möglichst langen Combos verbunden werden, bis wir endlich die Ziellinie erreicht haben.

Habt ihr das Zeug, um die nächste Skateboard-Legende in Radlandia zu werden?

Mit der Zeit schalten wir dann noch alternative Routen frei - die sogenannten Extrem-Routen - die nochmals schwerer sind. Schafft ihr auch diese Herausforderungen, gibt es weitere Überraschungen und Spezial-Level als Belohnung. Gerade die alternativen Wege durch die Level treiben die Geschichte sehr originell voran, was nochmal zusätzlich die Motivation steigert.

Die meisten Sprünge und Tricks werden mit dem linken Analog-Stick ausgeführt und alle Aktionen setzen präzises Timing voraus. Eure Finger müssen perfekt harmonieren, um die Strecke mit Höchstgeschwindigkeit absolvieren zu können. Ihr werdet immer mehr Versuche brauchen und seid womöglich kurz davor, den Controller in die Ecke zu pfeffern, aber das Spiel ist nie unfair. Weil ich leider sehr ungeduldig bin, hatte ich manchmal Angst um meinen Controller, auch weil es schön gewesen wäre, wenn wir die Tasten nach unseren Vorlieben hätten belegen können.

Trotzdem konnte ich nicht aufhören, OlliOlli World zu spielen. Mit unserem Skater bei halsbrecherischer Geschwindigkeit Sprünge und Tricks auszuführen, ist wirklich sehr unterhaltsam. Jeder Versuch macht uns besser und dieses Gefühl ist extrem wichtig, um immer weiter motiviert zu bleiben. Unterläuft uns doch mal ein Fehler, geht es quasi sofort weiter und das ist auch gut so, denn so kommen wir nicht aus dem Rhythmus. Ihr müsst nicht unbedingt online spielen, aber nach ein paar Stunden will man ganz automatisch die Bestzeiten anderer Spieler und Spielerinnen schlagen. OlliOlli World ist für mich deshalb bisher eine der spaßigsten Spieleideen dieses Jahres.